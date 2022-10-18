中国共产党第二十次全国代表大会10月16日在北京开幕，习近平总书记代表第十九届中央委员会向大会作报告。广大海外侨胞通过电视、网络等方式收看开幕会。他们认为，中共二十大报告全面总结中国改革发展取得的重大成就和宝贵经验，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴进行了战略部署。他们对祖（籍）国未来发展充满信心，愿为全面推进中华民族伟大复兴团结奋斗，贡献力量。

“在中国共产党领导下，中国将更加繁荣昌盛”

“国家越来越强盛，我们倍感自豪。”泰国中华总商会副主席李桂雄表示，中共二十大报告对过去10年来取得历史性成就、发生历史性变革的总结以及对未来发展蓝图的规划，激励海外侨胞不断前行。中国经济增速连续多年在世界主要经济体中位居前列，成为世界经济增长的主要贡献国，越来越多的国家搭上中国发展的快车、便车，这也为侨胞在海外发展提升了信心，创造了机会。“以中共二十大召开为契机，我们将以敏锐的思维、开阔的眼界，充分把握机遇，积极参与祖（籍）国的建设和发展，为祖（籍）国的繁荣昌盛贡献力量。”

“‘人民’一词在中共二十大报告中出现多次，让我印象深刻。”南非华人警民合作中心主任李新铸说，近年来中国完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，经济社会发展取得举世瞩目成就，人民的获得感、幸福感、安全感不断提升，海外侨胞的自豪感和荣誉感也越来越多。“无论是在海外经商、求学还是旅居生活，我们都更加自信。”李新铸说，特别是新冠肺炎疫情发生以来，收到“健康包”“春节包”等让海外侨胞真切感受到祖（籍）国的关怀和温暖。

阿联酋中国和平统一促进会会长陈志祥说：“看到中国繁荣发展，人民安居乐业，我无比骄傲。”他表示，中共十八大以来的10年，是党和国家发展进程中极不寻常、极不平凡的10年。10年来，中国的国际影响力不断提升，海外侨胞倍感振奋、深感荣耀。“我坚信在中国共产党领导下，中国将更加繁荣昌盛。”

墨西哥尤卡坦半岛华人华侨联合会会长白义说，世纪疫情与百年变局交织叠加，中国有效统筹疫情防控和经济社会发展，有效应对各种风险挑战。中国高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，始终不渝走和平发展道路，赢得了世界各国的尊重与信任。“中国将不断取得新的更大发展成就，我们对祖（籍）国新的发展蓝图充满憧憬。”

“为实现中华民族伟大复兴贡献自己的力量”

中共二十大报告强调，从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。俄罗斯中国和平统一促进会常务副会长原毅说，历史和现实都无可辩驳地证明，中国共产党的领导是中国发展和强大的根本保证，国家的强大也为我们海外侨胞创造了更广阔的发展空间。“我们将紧跟祖（籍）国发展步伐，为实现中华民族伟大复兴贡献自己的力量。”

“这些年中国在诸多高新技术领域取得了快速发展。C919大型客机、天宫空间站、5G网络等中国制造、中国技术，让我身边的外国朋友赞叹不已。”埃及中国学联会长摆克成关注到中共二十大报告提出，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。“期待中国在人才培养、创新发展的道路上继续阔步向前。广大海外学子也期望抓住机遇，主动融入国家的发展进程中。”

泰国孔敬大学孔子学院教师许俊杨说，中泰两国人文交流与合作日益密切，广大泰国民众学习中文的热情持续高涨，这是中华文化魅力的证明。“讲好中国故事、传播好中国声音，展现可信、可爱、可敬的中国形象，我们深感责任重大，也愿为此作出自己的贡献。”

法国南方华人总商会永久名誉会长陈定国表示，今日中国自信自强、充满韧劲，神州大地一派欣欣向荣、生机勃勃的景象，中华民族正以不可阻挡的步伐迈向伟大复兴。这一切都是中国共产党团结带领中国人民不断奋斗，坚持和发展中国特色社会主义取得的成果。“中共二十大报告提出，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。相信绿色转型发展将给人民带来更加宜居的生活环境，进一步提高人民生活质量。”

“中国必将为推动人类文明发展进步作出更大贡献”

法国潮州会馆名誉会长吴武华说：“致力于民族复兴，是海外侨胞义不容辞的责任。我们在法侨胞将继续关心支持国家发展，坚决捍卫国家主权、安全和发展利益。”

“国家统一是中华民族走向伟大复兴的历史必然。作为海外侨胞，我们坚决拥护中国共产党和中国政府的对台方针政策，推动两岸关系朝着正确方向发展。”埃及开罗中国和平统一促进会会长付金丽表示，坚持和完善“一国两制”，推进祖国统一，是包括海外侨胞在内全体中华儿女的共同心愿。

中共二十大报告指出，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。日本山梨学院大学特任教授熊达云表示，中共二十大清晰擘画中国未来发展宏伟蓝图，推动中国发展不断迈上新台阶，必将为维护世界和平、造福世界人民作出更大贡献。

“中国繁荣发展不仅是中国人民之幸，也是全世界爱好和平的人民之幸。”中华海外联谊会常务理事、美国盐湖城华助中心理事长乐桃文说，“中共二十大必将指引中国为世界和平发展、人类文明进步贡献更多智慧与力量。”

“中共二十大是党和国家发展进程中具有重要意义的盛会。”英国新华联谊会会长杨汉新说，长期实践证明，只有坚持中国共产党的领导，中国才能不断攻坚克难，实现中华民族伟大复兴的中国梦。“我们坚信在中国共产党的坚强领导下，在新征程上，中国必将为推动人类文明发展进步作出更大贡献。”

（本报北京、曼谷、约翰内斯堡、迪拜、墨西哥城、莫斯科、开罗、巴黎、东京、华盛顿、伦敦10月17日电 记者周輖、孙广勇、邹松、管克江、彭敏、荣翌、黄培昭、刘玲玲、岳林炜、李志伟、邢雪）

《 人民日报 》（ 2022年10月18日 06 版）

(责编：贾文婷、刘洁妍)