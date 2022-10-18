中国外交部发言人汪文斌在今天（17日）的例行记者会上介绍，近日，多国领导人和国际组织负责人致电、致函中共中央总书记、国家主席习近平，祝贺中共二十大胜利召开，表示中共二十大将成为中国社会主义建设事业新的里程碑，相信在以习近平同志为核心的党中央领导下，中国定能胜利实现中华民族伟大复兴。各方还表达了对发展对华关系的高度重视，强调中国是世界和平安全、多边主义、公平公正世界秩序的倡导者，已成为世界经济的重要引擎，通过共建“一带一路”倡议推动各国合作共赢，愿进一步巩固和深化同中国的友谊和伙伴关系。胸怀天下者，“朋友遍天下”。

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国坚定不移走和平发展道路，建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，为解决全球重大问题贡献了中国智慧和中国方案，为推动人类发展与进步凝聚共识与合力，得到世界广泛认可。

汪文斌介绍，多项国际民调显示，中国在世界上特别是广大发展中国家中受到普遍欢迎。联合国秘书长古特雷斯称赞，中国已成为“促进世界和平与发展不可或缺、值得信赖的重要力量”。在全面建设社会主义现代化国家新征程上，中国共产党为人民谋幸福、为民族谋复兴、为人类谋进步的初心不改，信念更坚，将带领中国人民凝聚万众伟力，续写复兴华章。同时，我们将始终把自身发展置于人类发展坐标系中，与世界各国共享发展机遇，继续携手同行，推动构建人类命运共同体，为人类和平与发展的崇高事业作出新的贡献。

（总台央视记者 申杨）

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