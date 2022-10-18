新华社安曼10月17日电通讯：荒漠中释放绿色动能——中企助力约旦绿色能源发展

新华社记者冀泽

在约旦南部广袤荒漠中，高耸的风力发电机星罗棋布。随着叶片转动，它们释放出荒漠中的活力，产出清洁能源。

其中一处风电站，是由中资企业三峡国际管理运营的约旦舒巴克风电站。据三峡国际约旦新能源项目工程师江崧玮介绍，该风电站于2021年投入运营，目前每年可为约旦提供约1.5亿度电的清洁能源。

约旦能矿资源较匮乏，长期依赖进口。为此，该国政府近年来大力提倡发展清洁能源。据约旦能矿部数据，今年7月约旦总能源产出中约29%为清洁能源，该国的目标是到2030年将这一比例提高到50%。

“越来越多中国企业在约旦投资、承建光伏、风力发电项目，这将帮助约旦逐渐实现绿色发展的愿景。”三峡国际约旦新能源项目国家经理穆罕默德·阿布·阿提耶告诉记者。

他说，三峡国际在约旦的新能源项目包括两个风电项目和一个光伏项目，总装机容量156兆瓦，预计每年为约旦提供4.4亿度绿色电能。

“此外，这些项目还有助于减少二氧化碳排放、节约用水。预计在合同期内，项目合计可为约旦减排773万吨二氧化碳，节约水资源1350万立方米。”阿布·阿提耶说。

在光照资源丰富的约旦南部荒漠地区，由中企山东电力建设第三工程有限公司承建的约旦第仕24兆瓦光伏项目也于2021年开工建设，这是中企在约旦承建的首个光伏电站项目。

中方项目经理郑洪志表示，该项目采用中国光伏发电设备和技术，为当地创造大量就业机会。

业主方约旦水务局项目负责人苏丹说，电站建成后，不仅将更好满足周边区域用电需求，还将大大缓解附近水厂用电压力，提升水厂供水能力。

“中企参与的这些清洁能源项目，给当地人带来了实实在在的好处。”舒巴克风电站现场经理马哈茂德·阿勒哈马迪耶说，仅舒巴克风电项目就可以满足约3万户家庭用电，还能为周边居民提供百余个就业岗位。

三峡国际约旦新能源项目驻约旦代表赵重重表示，除做好项目建设外，中企还通过提供实习机会和技术培训等方式，分享技术与管理经验。

舒巴克风电站现场运维工程师奈扎尔·阿勒胡沙曼说：“我经常与中国同事们一起交流项目技术经验，这让我的技术水平得到很大提升。我们的项目目前运转良好，中国企业的参与让我们绿色发展的梦想落地生根。”

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