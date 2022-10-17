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德国担忧能源成本飙升或致多家医院倒闭

2022年10月17日14:22 | 来源：新华网
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新华社北京10月17日电 德国卫生部长卡尔·劳特巴赫16日说，由于能源成本飙升，德国多家医院财务状况堪忧、倒闭风险增加。

劳特巴赫16日在接受德国媒体采访时说：“如果我们不赶紧采取有效措施，就会（有医院）倒闭。”

10月7日，在德国柏林，一名游客拍摄被灯光点亮的勃兰登堡门。新华社发（斯特凡·蔡茨摄）

据德新社报道，德国医院联合会本周早些时候称医疗部门今明两年面临大约150亿欧元的采购能源、材料等资金缺口，这一团体呼吁政府迅速采取行动，避免出现医院倒闭的情形。劳特巴赫对其估算数据提出质疑，但同样认为“多家医院今后数月面临非常严重的（资金）流动性问题”。

劳特巴赫计划18日与财政部长克里斯蒂安·林德纳磋商向医院提供联邦支持等事宜。

这是9月15日在德国勃兰登堡州拍摄的风电设施。（新华社记者任鹏飞摄）

受乌克兰局势影响，欧元区能源价格持续飙升。德国联邦统计局本月13日公布的数据显示，德国9月通货膨胀率为10.0%，创下1990年以来新高，而能源价格上涨是高通胀的主要原因。德国9月能源价格同比上涨43.9%。

德新社报道说，德国全国共有大约1900家医院，病床总量约为49万。（杨舒怡）

(责编：刘叶婷、崔越)

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