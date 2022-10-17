【环球时报综合报道】美国推出针对委内瑞拉移民的“人道主义”新政策，并未给美墨边境聚集的大量委内瑞拉移民指出“明路”。据路透社16日报道，墨西哥国家移民局15日发布声明，警告委内瑞拉“无证”移民不要通过大篷车进入美国。

12日，美国政府宣布与墨西哥达成协议，美方同意为委内瑞拉移民提供最多2.4万个入境美国的名额，但前提是这些移民必须先找到美国国内“赞助人”，且必须乘飞机飞抵美国。如不符合上述“人道主义”入境政策，通过美国—墨西哥边境入境美国的委内瑞拉非法移民将被美方遣返回墨西哥。而乘坐大篷车来到美墨边境的“移民”显然没有资格参与到美国政府推出的新移民计划中。

9月以来，大批非法移民从美墨边境涌入美国，其中以来自委内瑞拉的非法移民居多。有分析指出，针对非法移民危机，共和党人批评民主党政府“开放边境”，给拜登造成压力。美墨达成协议后，墨西哥当局立即行动起来，严禁委内瑞拉移民在境内集聚，同时还要求被美国遣返回墨西哥的非法移民限期离开墨西哥。

美国得克萨斯州边境城市埃尔帕索的当地媒体实地探访美墨边境地区，了解到委内瑞拉移民的困境。25岁的委内瑞拉女子玛利亚称，她花了6个星期从委内瑞拉进入墨西哥，历经艰难险阻，却在从陆路偷渡入境美国后被美方遣返墨西哥。墨西哥当局要求她在15天之内“自行”离境。她现在已经没钱自行离开墨西哥，陷入进退两难的窘境。玛利亚的遭遇颇具代表性，堪称当下许多委内瑞拉非法移民的写照。已合法入境美国的委内瑞拉人同样前途未卜。在埃尔帕索这样的美国边境城市，当地政府每天都把成百上千名委内瑞拉人送上大巴，运往纽约和芝加哥等民主党主政的城市，美其名曰避免本市街头出现“无家可归”危机，把包袱甩给民主党政府。（甄翔）

来源：环球时报客户端

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