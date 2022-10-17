【环球时报报道 记者 白云怡 于金翠】“中国领导人最让人印象深刻的一点是，他们对人民非常负责。”在中国共产党第二十次全国代表大会举行之际，新西兰前总理约翰·基接受了《环球时报》记者的专访。曾多次访问中国的约翰·基表示，在过去十年，中国取得巨大成就；而在未来，中国对世界的重要性不言而喻。

环球时报：您曾说过，中国的发展是世界的机遇。从十八大到二十大，回顾中国过去十年的发展，您印象最深的是什么？您如何看待中国共产党在这一过程中扮演的角色？

约翰·基：在我当（新西兰）总理的时候，我曾多次访问中国，所以有机会看到中国很多地方的变化，并对中国有更多了解。

在过去十年，数亿中国人的生活水平有了显著提升。我认为这反映了一个事实，即中国的经济非常有活力，非常强劲。在过去相当长一段时间里，中国采取了很多非常明智的政策，并使自己成为全球供应链的重要组成部分。

中国庞大的规模使得其政策制定并不是一件容易的事，但中国的行政机构实际上在应对这些困难和挑战方面做得非常好。尽管新冠肺炎疫情带来一定负面影响，但总的来说，中国在过去十年做得很好，尤其在让很大一部分人口摆脱绝对贫困方面。

很显然，中国共产党在这一过程中发挥了至关重要的作用，他们所取得的成就令人印象深刻。中国领导人最让人印象深刻的一点是，他们对人民非常负责。

环球时报：如今，世界正面临一系列的不确定性和挑战。未来，中国作为一个大国，保持稳定和确定性对世界意味着什么？

约翰·基：我们可以回头看看2008年全球金融危机爆发时，发生了什么事情。那时，中国成了世界经济运转的“引擎”。当时，美国面临很多挑战，尤其是在银行系统，欧洲也受到全球金融危机的严重影响。实际上，正是中国的经济实力支撑着世界度过了全球金融危机。因此，作为世界供应链的交汇点，中国在未来五年里对世界有多重要是不言而喻的。

在我看来，在美国前总统特朗普执政后，西方对中国的叙述发生非常大的变化，这是过去几年中国面临的主要挑战之一。未来，如何重建良好的工作关系是中国和西方共同的挑战。中国需要西方作为强大的贸易伙伴。同样，西方也需要中国。双方需要以和平且富有成效的方式展开合作。

环球时报：很多人认为，中国共产党的一大优势是善于从历史和他国的教训中吸取经验，并进行自我革命。您怎么看这种说法？

约翰·基：中国在审视西方时，看到了西方正在经历的日益严重的不平等和随之而来的社会动荡，所以它非常关注这一问题。我们也看到，中国共产党一直非常重视让人民脱贫，非常重视经济增长和发展，尤其关注中国的低收入人群，致力于增加他们的（发展）机会。

中国也很关注要实现经济增长需要什么样的条件，比如一些国家需要基础设施来支持增长，于是提出了共建“一带一路”倡议。在教育领域也是这样。中国政府认识到，国内民众的知识和技术水平越高，收入就越高，所以中国非常关注教育。

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