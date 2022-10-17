新华社北京10月17日电 多个国家16日表示，石油输出国组织（欧佩克）和非欧佩克产油国本月初所作大幅减产石油的决定是出于经济考虑。欧佩克主要成员国沙特阿拉伯强调“完全拒绝”减产出于政治动机的说法。

据阿尔及利亚媒体报道，阿尔及利亚能源部长穆罕默德·阿尔卡卜与欧佩克秘书长海赛姆·盖斯16日会晤，两人都表示支持石油减产决定。阿尔卡卜说，这是“历史性的非常好的”决定，“是为了稳定市场”。

这是9月5日在奥地利首都维也纳拍摄的石油输出国组织（欧佩克）总部。新华社发（王宙摄）

巴林通讯社援引巴林石油大臣穆罕默德·本·穆巴拉克的话报道，减产决定是为稳定石油市场。

阿曼能源部也说，减产决定完全基于经济考虑，是重要和必要决定。

阿拉伯石油输出国组织秘书长阿里·本·萨卜特15日发表声明，说减产石油是在“正确时间”作出的“正确决定”，主要目的是确保市场稳定和平衡，使油价达到各方都能接受的水平。

这是9月5日在奥地利首都维也纳拍摄的石油输出国组织（欧佩克）总部标志。新华社发（王宙摄）

以沙特阿拉伯为首的欧佩克成员国与俄罗斯等非欧佩克产油国本月5日决定自今年11月起大幅减产，在8月产量基础上将月度产量日均下调200万桶。这一决定引发美国不满。

美国《华尔街日报》11日援引知情人士的说法报道，美方官员曾要求沙特及其他海湾地区产油国推迟一个月实施减产石油计划，但被沙特方面拒绝。

美国总统约瑟夫·拜登11日表示，沙特的做法“会有后果”。白宫新闻秘书卡里娜·让－皮埃尔还称沙特此举“无疑是在与俄罗斯保持一致”。

这是8月4日在美国华盛顿拍摄的白宫。（新华社记者刘杰摄）

沙特阿拉伯外交部13日发表声明，证实美国政府曾向沙特方面要求把减产计划推迟一个月。据《华尔街日报》报道，沙特方面认为拜登政府提出推迟减产的要求，是因为担心11月8日美国国会中期选举前的关键时间内油价继续飙升，严重打压民主党支持率。

沙特外交部的声明强调，减产决定“纯粹出于经济考虑”，是为维护石油市场供求平衡。沙特“完全拒绝”减产出于政治动机的说法，指出减产决定由欧佩克与非欧佩克产油国一致作出。

海湾阿拉伯国家合作委员会13日也发表声明，支持沙特方面的上述言论。（惠晓霜）

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