人民网雅加达10月16日电 （记者张杰）据中国铁路国际有限公司消息，当地时间16日下午4时左右，雅万高铁的最后一榀重达900吨的简支梁稳稳落在24号桥8号至9号桥墩上，这标志着雅万高铁全线箱梁架设任务顺利完成，铺轨通道全面打通，为2023年6月建成通车奠定了坚实基础。

雅万高铁全长142公里，共设1号、2号、4号3座梁场，分段负责全部2558榀箱梁架设任务。1号梁场于今年6月27日，提前完成了所承担的1018榀箱梁架设任务；4号梁场也于今年9月7日，完成了所承担的1066榀箱梁架设任务。负责此次24号桥箱梁架设任务的2号梁场，共承担了雅万高铁4号桥至24号桥474榀箱梁架设任务。施工单位克服线下路基和桥梁工作面移交滞后、超大坡度架梁等困难，按期完成架设任务，为全线箱梁架设画上圆满句号。

目前，雅万高铁全线2558榀箱梁全部架设完成，13座隧道全部贯通，路基、车站土建工程完成量均在92%以上，全线转入无砟轨道板铺设工序。站房、四电工程稳步实施，运维准备工作有序开展。为雅万高铁量身定制的高速动车组和综合检测列车已于9月1日运抵印尼。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，是我国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目，也是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目。项目建成后，雅加达到万隆的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟，对助力印尼经济社会发展、深化中印尼两国合作、促进共建“一带一路”高质量发展，具有十分重要的意义。

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