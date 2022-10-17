10月16日上午，举世瞩目的中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂开幕，习近平总书记代表第十九届中央委员会向大会作报告。许多参加大会报道的外国记者表示，中共二十大不仅为中国未来发展绘就蓝图，也为世界注入强大正能量。

“中国人民自豪并努力地建设着自己的国家”

“今天听到习近平总书记在二十大报告中回顾10年来取得的成就，我非常有感触。”墨西哥电视6台记者弗朗西斯卡·马丁内斯近期参加了中共二十大新闻中心组织的参观采访，“中国在各领域突飞猛进的发展成就令我非常吃惊。在中国共产党的领导下，中国人民自豪并努力地建设着自己的国家。”马丁内斯已经做了多篇关于中共二十大的报道，还在微信朋友圈分享她在中国采访的见闻，通过各个平台向墨西哥观众分享大会的重要内容。

伊拉克新闻集团记者、播音主持萨米·阿卜杜勒埃米尔·阿布德也参加了参观采访活动。在“奋进新时代”主题成就展上，长征五号火箭模型、雄安站模型等展品令他目不暇接。“我对中国在科技等各领域的快速发展十分敬佩，这集中展现了中国共产党的坚强领导力和强大治理能力。”

二十大报告强调，从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。已在中国工作多年的巴基斯坦联合通讯社驻华记者阿斯加尔表示：“中国的发展成就为发展中国家树立了榜样。我们乐见中国的发展进步，因为中国愿意与其他国家共享发展成果。” 阿斯加尔去过中国北京、上海、深圳、昆明、兰州、义乌等很多地方，见证了中国的发展。“就拿生态环境治理来说，北京亮马河的水越来越清澈了，空气也越来越好，城市中的绿色越来越多。中国通过自身努力改善了生态环境。”

“切实感受到中国对脱贫攻坚的巨大投入”

“二十大报告多次提到‘人民’，这体现出中国共产党非常关注民生。”从15日的新闻发布会到16日的开幕会，迪拜中阿卫视记者蔼霖娜都在现场，在中国已经工作生活了4年的她十分关注中国的脱贫攻坚和共同富裕话题。她表示，自己曾前往云南省怒江州考察当地巩固脱贫攻坚成果，深入了解相关项目。“当看到那里的山区通了高速公路后，我切实感受到中国对脱贫攻坚的巨大投入。”

马丁内斯表示：“中国脱贫攻坚的做法很有借鉴意义。中国在农村贫困地区大力发展基础设施，高度重视教育扶贫，不断加大贫困地区教育投入与教育支持服务，持续优化社区服务。”在采访中她感受到，中共各级党组织和广大党员干部，在脱贫攻坚中发挥了至关重要的作用。

“二十大报告强调坚持人民至上、生命至上。过去几年，新冠肺炎疫情给整个人类社会带来了多重挑战，中国共产党在统筹疫情防控和经济社会发展方面取得了成功。”阿斯加尔表示，实践证明，中国的防疫措施是有效的，这是了不起的成就。

萨米·阿卜杜勒埃米尔·阿布德对二十大报告中有关中国式现代化的内容十分感兴趣。“我希望将这种发展模式介绍给更多人，让更多国家从中国的创新发展中汲取经验。”

“中国为世界各国提供了重要发展机遇”

“二十大报告再次强调推动构建人类命运共同体。实践证明，中国为世界各国提供了重要发展机遇。”肯尼亚《星报》记者布莱恩·奥蒂诺表示，在共建“一带一路”合作框架下，蒙内铁路在蒙巴萨和内罗毕之间建造了472公里的标准轨距铁路，将肯尼亚两大城市之间的平均旅行时间从8小时缩短到5小时。这是肯尼亚迄今最大的基础设施项目，直接和间接地为当地创造了数以千计的就业岗位，助力当地经济发展。

萨米·阿卜杜勒埃米尔·阿布德对此也有切身体会，他说：“中企积极推进同伊拉克在能源领域的合作，共同开发石油资源，有效提高了伊拉克的能源生产效率。此外，中企还帮我们建设了数量众多的校舍、住宅楼等，帮助我们改善民生。”

二十大报告强调，中国坚持对外开放的基本国策，这让蔼霖娜感到振奋，她表示，这再次表明中国开放的大门会越开越大，有利于中国和阿拉伯国家进一步深化合作。

今年是《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效的第一年。印尼安塔拉通讯社北京分社社长伊乐凡表示，区域经济一体化为印尼发展带来了新的动力。印尼与中国有着很好的合作基础，有着广泛的共同利益，期待双方的合作进一步深化。

（本报记者李晓宏、郭玥、李欣怡、刘军国、杨迅）

《 人民日报 》（ 2022年10月17日 05 版）

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