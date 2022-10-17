新华社北京10月16日电 在中国共产党第二十次全国代表大会召开之际，世界政党政要和友好人士纷纷致电致函中共中央和习近平总书记，热烈祝贺中共二十大胜利召开。

南非非国大主席、总统拉马福萨表示，中共二十大在中国和世界形势剧变的重要时刻召开。非国大珍视同中国共产党的兄弟情谊，团结和共同价值观是两党关系的牢固基石。在日新月异的世界中，相信我们两党将把握机遇、应对挑战，推动党际关系持续开花结果。祝中共二十大圆满成功。期盼大会取得建设性成果，推动中国共产党进一步发展壮大，朝着全民共同富裕的目标迈进。

阿根廷正义党主席、总统费尔南德斯表示，中国之所以在经济社会发展等各领域取得巨大成就，关键在于中国共产党的坚强领导。习近平总书记带领中国共产党砥砺前行，在脱贫攻坚、科技创新、抗击新冠肺炎疫情等方面取得举世瞩目的成就。中国是阿根廷全面战略伙伴，我坚信，两国将沿着合作共赢的道路继续前进。

斯里兰卡统一国民党领袖、总统维克拉马辛哈表示，斯统一国民党与中国共产党之间的友谊源远流长，早在斯中两国建交前就开展友好交往。长期以来，两党关系真诚友好，为提升两国关系水平、增进两国人民福祉发挥了重要作用。

塔吉克斯坦人民民主党主席、总统拉赫蒙表示，在中国共产党英明领导下，友好的中国人民在经济社会发展和国家现代化进程中取得举世瞩目的成就。塔吉克斯坦同中国之间以高水平友好、睦邻、互利合作为特征的全面战略伙伴关系正顺利发展。

巴勒斯坦法塔赫主席、总统阿巴斯表示，中共二十大是中国共产党在取得国内国际伟大成就的背景下在政治领域迎来的一件大事。中国在抗击新冠肺炎疫情、脱贫攻坚、防治污染等领域均取得了成功，在科技、经济、教育等领域处于世界领先地位。

吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫表示，相信大会通过的决议将促进中国进一步发展繁荣。吉方完全支持习近平总书记提出的全球发展倡议、全球安全倡议和构建人类命运共同体理念，将继续同中方保持高层交往，深化各领域务实合作，加强在国际和地区事务中的联系与协调，推动两国关系不断向前发展。

加蓬总统邦戈预祝中共二十大胜利召开，坚信并赞赏会议将作出正确英明决断。中国共产党带领中国跻身世界经济强国之列，为友好的中国人民带来稳定与福祉，谨对中国共产党发挥的作用表示崇高敬意。

蒙古人民党主席、政府总理奥云额尔登表示，作为世界经济大国，中国向全世界宣告脱贫攻坚战取得全面胜利，全面建成了小康社会。中国共产党卓越履行了领导国家发展的职责使命。

俄罗斯统一俄罗斯党主席、俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫表示，在习近平总书记掌舵领航以及全体中共党员的团结努力下，中国在各领域取得举世瞩目的成就，正在向全面建设社会主义现代化强国迈进。在新时期，中国共产党作为强大、不可撼动的力量，成为中国人民逐梦征程上的真正领路人。

哈萨克斯坦“阿马纳特”党主席、议会下院议长科沙诺夫表示，中国共产党作为全国主要政治力量，一以贯之地为中国人民的利益服务。我们相信，中国共产党将继续为实现国家理想、奔赴光明未来而付出不懈努力。

罗马尼亚社会民主党主席、众议长乔拉库表示，相信中共二十大确定的中国未来发展目标将切实增进中国人民福祉，维护世界和平与稳定。罗社会民主党愿同中国共产党保持真诚的建设性对话，造福两国人民。

阿拉伯国家联盟秘书长盖特表示，中国共产党在实现中华民族伟大复兴进程中发挥着关键作用。我们期待持续推动阿中战略伙伴关系发展，深化阿中各领域合作。

伊拉克爱国联盟主席、前政府总理阿拉维表示，中共二十大的成功召开，必将为中国未来发展繁荣和人民美好生活提供更加坚实的保障。

毛里塔尼亚公正党主席埃伊赫表示，相信中共二十大必将作出惠及中国和全世界的重要决议。公正党领导层期待进一步发展同中国共产党的关系。

埃塞俄比亚繁荣党副主席、总书记阿登表示，在习近平总书记坚强英明领导下，中国迈上中华民族伟大复兴道路，开创了人类进步新模式。

刚果劳动党总书记穆萨表示，中共二十大将规划中国共产党未来五年的大政方针，必将进一步加强中刚两党和两国人民之间业已存在的友好合作关系。

科摩罗复兴公约党总书记优素福表示，中国的现代化必将为全人类进步事业、为推动构建一个和平、多极化的世界作出积极贡献。

乌拉圭广泛阵线主席佩雷拉表示，中共二十大不仅对中国现代化进程和国家发展至关重要，也对国际社会意义非凡。

美国共产党联合主席西姆斯、康布隆等表示，十年来，中国在诸多领域取得极不平凡的成就，中共二十大将继续引领中国在社会主义道路上向前发展。

此外，发来贺电贺函的还有巴基斯坦参议院主席桑吉拉尼，蒙古人民党总书记、政府办公厅主任阿玛尔巴伊斯格楞，柬埔寨奉辛比克党主席诺罗敦·佳拉武，缅甸克钦邦人民党主席曼南杜嘉，阿尔及利亚国家建设运动主席本格里纳，摩洛哥人民运动总书记安索尔，突尼斯人民运动总书记马格扎维，毛里塔尼亚进步力量联盟主席马乌鲁德，苏丹乌玛党总书记瓦希克，也门复兴运动主席巴卡利，马达加斯加人民优先党创始主席罗班松，卢森堡共产党主席吕克尔特，澳大利亚共产党全国主席莫利纳，基里巴斯关爱基里巴斯党主席阿坦尼博拉，尼日利亚全体进步大会全国副主席奥罗迪翁布，意大利重建共产党全国书记阿切尔博，汤加王国公主皮洛莱乌·图伊塔，法国前政府总理德维尔潘，德国社民党前主席、前国防部长沙尔平等。

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