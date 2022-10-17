新华社北京10月16日电 在中国共产党第二十次全国代表大会召开之际，朝鲜劳动党中央委员会、越南共产党中央委员会、老挝人民革命党中央委员会、古巴共产党中央委员会分别致电致函，就中共二十大胜利召开向中共中央表示热烈祝贺。

朝鲜劳动党中央委员会向中国共产党第二十次全国代表大会表示热烈祝贺，向中国共产党全体党员和兄弟的中国人民致以同志般的问候，表示中国共产党团结带领中国人民为建设社会主义现代化国家而奋斗，取得了令人瞩目的成就。过去10年间，中国共产党全面加强党的建设，领导中国人民为实现国家持续发展繁荣、维护国家主权和领土完整开展有力斗争，实现国家综合国力和国际地位空前提升。中国取得的成就证明，中国人民紧密团结在中国共产党周围，沿着习近平新时代中国特色社会主义思想指引的道路前进，是不可阻挡的。中国共产党第二十次全国代表大会是中国人民迈向新的百年征程具有重要里程碑意义的政治大事。朝鲜劳动党坚信，本次大会将成为一次历史性的大会，进一步加强中国共产党的领导力，从而确保社会主义中国胜利前进，带领全体中国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗。朝中同志般的纽带关系凝聚着两党最高领导人的心血。朝鲜劳动党愿同中国共产党一道，为进一步巩固这一纽带关系，在朝中关系各领域更加有力地彰显其生命力而积极努力。衷心祝愿中国共产党第二十次全国代表大会圆满成功！

越南共产党中央委员会表示，值此中国共产党第二十次全国代表大会召开之际，谨代表越南共产党和越南人民，向大会并通过大会向兄弟的全体中国共产党党员和中国人民致以最热烈的祝贺。作为同志和兄弟，我们密切关注中国的每一步发展壮大。我们很高兴看到，中共十八大以来，在以习近平同志为核心的中共中央领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国共产党领导中国人民在各方面取得巨大成就，如期全面建成小康社会，推动中国特色社会主义事业进入新时代。中共二十大是中国党和人民政治生活中具有重要历史里程碑意义的一件大事。我们坚信，大会将提出一系列重大路线方针，为胜利实现2035年基本实现社会主义现代化、本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的目标锚定前进方向。越中两国是友好邻邦。越南共产党和中国共产党都在领导推进革新和改革开放事业，坚持社会主义发展道路。越南党、国家、人民始终铭记中国党、国家、人民在越南过去争取民族解放的革命斗争和当前国家建设事业中给予的巨大、宝贵帮助，一贯重视并愿同中国党、国家、人民一道，不断巩固并推动越中睦邻友好和全面战略合作伙伴关系迈向新发展阶段。祝中国共产党第二十次全国代表大会取得圆满成功！

老挝人民革命党中央委员会表示，值此中国共产党第二十次全国代表大会隆重召开之际，老挝人民革命党中央委员会、全体党员和老挝全国各族人民，谨向中国共产党中央委员会、全体党员、二十大全体代表和兄弟的中国人民致以最热烈的祝贺！在中国共产党坚强英明领导下，兄弟的中国人民砥砺前行、奋发有为，在中国特色社会主义建设事业中取得了举世瞩目的伟大成就。特别是中共十八大以来，以习近平同志为核心的中共中央团结带领中国人民实现新的跨越式发展，顺利实现全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标，历史性解决了绝对贫困问题，国际地位日益提升。中国共产党和兄弟的中国人民取得的历史性成就，为包括老挝在内的广大发展中国家提供了宝贵经验、树立了成功典范，也为全球发展事业作出了重大贡献。我们坚信，在二十大精神指引下，中国党、政府、人民必将在全面建设社会主义现代化国家新征程上取得更加辉煌的成就，胜利实现中华民族伟大复兴。老挝人民革命党、老挝政府和全国各族人民珍视老中传统友谊，愿同中国党、政府、人民一道，继续巩固和发展老中全面战略合作伙伴关系，推动老中命运共同体建设不断走深走实，更好造福两国和两国人民，为地区乃至世界的和平、合作和发展作出更大贡献。祝愿伟大、光荣的中国共产党第二十次全国代表大会取得圆满成功！

古巴共产党中央委员会表示，中国共产党第二十次全国代表大会是具有重要影响的政治大事。值此大会召开之际，古巴共产党中央委员会谨致热烈祝贺。中国共产党久经考验、充满智慧，带领中国人民捍卫国家主权、独立和统一，建设社会主义，发展国家经济，巩固中国作为世界稳定与平衡器的地位。中国共产党之所以能取得这些成就，是因为党的历代领导人始终践行马克思主义，并为社会主义建设作出了重要理论与实践贡献。中共十八大以来，在习近平总书记领导下，中国共产党坚定推进党的自身建设、反腐败斗争和脱贫攻坚战，实现第一个百年奋斗目标，使中国成为全球创新领导者。中国奉行积极的外交政策，提出了“一带一路”倡议、全球发展倡议和全球安全倡议，令人称道。党际关系是古中关系的支柱和重要组成部分，为持续加强两国各领域特殊友好合作关系确定了政治方向和坚定的共同意愿。古巴共产党重申奉行一个中国原则的坚定立场，坚决反对任何干涉中国内部事务的企图。预祝中国共产党第二十次全国代表大会圆满成功！相信大会成果将成为激励世界所有进步力量继续前进的新动力。

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