□ 赛义德卡西莫夫·赛义德穆赫塔尔

作为国际舞台上的重要角色，中国的发展及规划牵动世界目光。中共二十大将对中国内外政策作出一系列重大的、有影响力的部署，备受瞩目。

当今世界，形势复杂多变。地区冲突日益规模化、激烈化；国际经贸联系严重受阻，许多国家面临大规模饥饿和贫困问题；新冠肺炎疫情和气候变化等持续带来严重社会经济后果；一些发达国家出现了日益严重的能源危机。

在此严峻形势下，世界把目光投向中共二十大，期待中国为解决地区和全球问题提出新的务实政策、倡议和行动，为世界和平与繁荣作贡献。

作为中国的好朋友和全面战略伙伴，乌兹别克斯坦密切关注中国。在习近平主席领导下，中国取得了举世瞩目的伟大成就，从根本上改变了14亿多人的生活。这样的成就世所罕见。正如米尔济约耶夫总统多次指出的，乌兹别克斯坦特别重视中国在实现社会公平正义、让中国人摆脱贫困、扩大中等收入群体比重、促进共同富裕等方面的经验。乌兹别克斯坦高度赞赏和支持中国提出的“一带一路”倡议，这是一项前所未有的、联通欧亚大陆交通基础设施的建设计划。

我清楚地记得我作为乌兹别克斯坦外交部长的第一次中国之行。那是30年前，乌中两国建立外交关系后不久。中国是最早承认我们并在塔什干开设大使馆的国家之一。我那次访华的目的是与中国领导人就建立和发展各领域新的互利关系进行谈判，并为乌兹别克斯坦总统的首次国事访问做准备。不久后，总统成功访华，为乌中两国进一步全面合作奠定了坚实的政治、法律和经济基础。

今年是乌中建交30周年。过去30年来，中国和乌兹别克斯坦不仅在双边基础上，而且在上海合作组织和其他多边平台的框架内展开密切合作。近期，乌中围绕上合组织成员国撒马尔罕峰会的合作就是一个生动例证。我们共同主张，尊重各国人民自主选择的政治、经济、社会发展道路的权利，强调相互尊重主权、独立、领土完整、平等互利、不干涉内政、不使用或威胁使用武力的原则是国际关系可持续发展的基础。

乌兹别克斯坦坚定奉行一个中国原则，坚决支持中方在台湾、新疆等中国内部事务上的正当立场。乌兹别克斯坦高度重视两国高水平战略沟通协作，始终视中方为可信赖的伙伴，始终做中国可信赖的好邻居、可信赖的真朋友。

米尔济约耶夫总统多次指出，乌兹别克斯坦全力支持习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议，愿与中国一起致力于推动构建新型国际关系、构建人类命运共同体。乌中两国将继续团结合作，共同促进世界和平、发展与繁荣。

（作者为乌兹别克斯坦前副总理、前外交部长）

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