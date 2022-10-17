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一家中国车企在德国举行的车展上向观众展示最新款电动汽车。

本报记者 李 强摄

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中欧企业在新能源汽车及其上下游产业链展开密切合作，有利于促进交通领域的绿色和可持续发展，成为推动全球交通碳中和进程中的重要力量。

近年来，伴随着欧洲新能源汽车需求不断增长，中国自主品牌车企纷纷走出国门。在动力电池、甲醇燃料、自动驾驶等领域，中欧企业间的研发合作正快速推进。

优良品质赢得欧洲消费者认可

中国新能源车企蔚来日前在德国柏林举办发布活动，开始在德国、荷兰、丹麦、瑞典4国市场提供服务。此前，比亚迪在柏林与德国汽车租赁公司西克斯特签署一项长期合作协议，为欧洲市场提供新能源汽车租赁服务，共同推动汽车租赁市场电动化转型。根据汽车行业咨询机构Inovev统计，今年上半年中国制造商在欧洲的新车注册量约为7.5万辆，预计2023年前将达到15万辆。

以德国市场为例，欧洲最大的汽车协会——全德汽车俱乐部近日发布的数据显示，今年前7个月，约7000辆中国制造商的汽车注册了德国车牌，占德国整体市场份额的0.5%。该机构表示，在本土品牌占据绝对优势的德国市场，上汽集团的名爵销量已经赶上或超越一些老牌车企。今年年初，德国联邦机动车行驶管理局首次将中国制造商列入其官方统计数据。

当前欧洲市场对中国新能源汽车的认可，与行业绿色发展趋势、各国环境保护和节能减排目标密不可分。最新数据显示，新能源汽车目前已占欧洲新车销售量的20%。中国车企在欧销售的绝大多数产品是插电式混合动力、纯电动等新能源汽车，其中，上汽名爵跻身新能源汽车销量前20强。中国新能源汽车出口至挪威、比利时、英国、德国等市场，成为拉动中国品牌汽车出口增长的重要动力。

值得一提的是，中国新能源汽车取得这一成绩并非仅依靠价格优势，稳定的供应链、过硬的技术和优良的品质正日益赢得欧洲消费者的信赖。美国《纽约时报》举例说，德国巴伐利亚州一家经销商起初对中国新能源汽车并无信心，但仔细研究实车后给予了高度评价，在该经销商挂出广告牌前，这款中国混合动力车就取得了不错的销售成绩。

全德汽车俱乐部是欧洲最权威的汽车评测机构之一，中国车企投放欧洲市场的车型，都获得了该机构“优秀”级别的评测分数。蔚来电动汽车通过欧盟Euro NCAP碰撞测试，获得满分五星认证。

全产业链助力当地绿色转型

与中国新能源汽车一起进入欧洲市场的，还有配套的营销和售后服务网络。上汽名爵目前已进入欧洲16个国家，品牌销售网点已从2020年的65家，快速扩张到超过400家，今年底预计能达到650家。

2021年9月，蔚来在挪威奥斯陆开设了欧洲首家直营店和换电站，计划在今年将产品和服务扩展到德国、荷兰等地。今年2月，小鹏汽车首家欧洲直营店在瑞典斯德哥尔摩开业，并在随后的半年里陆续将门店拓展至荷兰、丹麦和挪威。

随着欧洲新能源汽车市场不断扩大，对动力电池的需求持续增加，一些中国汽车电池供应商开始在欧洲投资设厂。今年6月，国轩高科启动了德国生产基地。这一生产基地在收购博世集团的德国哥廷根工厂基础上，将传统汽车零部件生产转型升级为动力电池制造。根据规划，该项目动力电池年产能将达18吉瓦时。宁德时代在德国图灵根州投资18亿欧元建设动力电池基地，预计2026年将实现年产能60吉瓦时。该项目将为宝马、戴姆勒、大众等汽车制造商提供电池，还创造了超过2000个就业岗位。

国轩高科哥廷根工厂负责人托普塔斯此前在博世工厂工作30余年，在国轩高科收购生产基地后，他与300多名工人全部被留用。托普塔斯向本报记者介绍，国轩高科的一系列改造升级，将推动哥廷根工厂从传统机械制造向高效、绿色转型。

德国《商报》报道说，德国是欧洲领先的电动汽车电池生产地，现有和计划中的设施的产能为485吉瓦时，其中中国电池企业的贡献巨大。德国杜伊斯堡—埃森大学汽车研究中心主任杜登霍夫认为，德中双方企业加强合作，可以为更好地应对全球面临的气候挑战创造有利条件。

中欧企业合作拥抱未来交通变革

除了纯电动汽车，甲醇汽车也被欧洲视为加快实现交通领域碳中和的有效路径。今年5月，在德国斯图加特加油站设施及洗车设备展上，一辆来自中国的轿车，停放在了连锁加油站企业Circle K展位的醒目位置，这是吉利集团自主研发的甲醇燃料汽车。Circle K欧洲燃料开发总监舒尔·豪根介绍，这是首次有甲醇燃料汽车参加斯图加特加油站设施及洗车设备展。

在德国斯图加特，中国自动驾驶技术公司Momenta的测试车，如今每天都在当地街道测试行驶。该公司基于数据驱动的“飞轮”技术，可以自动化、低成本地解决中欧间道路场景和驾驶习惯的差异问题，让自动驾驶算法在欧洲“入乡随俗”。Momenta欧洲总经理孙环介绍，在一个欧洲项目的实车测试中，Momenta闭环自动化工具链在后台自动进行数据筛选、标注、训练和集成，将原本的算法问题自动化迭代。“常规流程需要一个季度才能解决的问题，我们只用了一周时间。”孙环说。

杜登霍夫认为，汽车正在被软件和芯片重新定义，成为一种全新产品。为了避免与未来交通脱节，德国乃至欧洲企业与中国开展联合项目不可或缺，特别是在自动驾驶技术领域。“在中国看到的汽车新技术让我们激动不已，与中国合作非常重要。”杜登霍夫说。

（本报柏林电）

《 人民日报 》（ 2022年10月17日 19 版）

(责编：赵欣悦、白宇)