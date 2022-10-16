人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>国际

雅万高铁全线箱梁架设任务完成 铺轨通道全面打通

2022年10月16日22:01 | 来源：新华网
小字号

新华社雅加达10月16日电（记者余谦梁 汪奥娜）16日，随着最后一榀重达900吨的简支梁稳稳落在雅万高铁24号桥8号至9号桥墩上，印度尼西亚雅万高铁全线箱梁架设任务顺利完成，铺轨通道全面打通，为2023年6月建成通车奠定了坚实基础。

雅万高铁全长142公里，共设1号、2号、4号3座梁场，分段负责全部2558榀箱梁架设任务。1号梁场和4号梁场分别于6月和9月完成所承担的箱梁架设任务。2号梁场共承担雅万高铁4号桥至24号桥474榀箱梁架设任务。施工单位克服线下路基和桥梁工作面移交滞后、超大坡度架梁等困难，按期完成架设任务，为全线箱梁架设画上圆满句号。

目前，雅万高铁全线2558榀箱梁全部架设完成，13座隧道全部贯通，路基、车站土建工程完成量均在92%以上，全线转入无砟轨道板铺设工序。为雅万高铁量身定制的高速动车组和综合检测列车已于9月1日运抵印尼。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，是“一带一路”倡议和中印尼两国务实合作的标志性项目，也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目。

(责编：徐婵、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部