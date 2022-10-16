新华社雅加达10月16日电（记者余谦梁 汪奥娜）16日，随着最后一榀重达900吨的简支梁稳稳落在雅万高铁24号桥8号至9号桥墩上，印度尼西亚雅万高铁全线箱梁架设任务顺利完成，铺轨通道全面打通，为2023年6月建成通车奠定了坚实基础。

雅万高铁全长142公里，共设1号、2号、4号3座梁场，分段负责全部2558榀箱梁架设任务。1号梁场和4号梁场分别于6月和9月完成所承担的箱梁架设任务。2号梁场共承担雅万高铁4号桥至24号桥474榀箱梁架设任务。施工单位克服线下路基和桥梁工作面移交滞后、超大坡度架梁等困难，按期完成架设任务，为全线箱梁架设画上圆满句号。

目前，雅万高铁全线2558榀箱梁全部架设完成，13座隧道全部贯通，路基、车站土建工程完成量均在92%以上，全线转入无砟轨道板铺设工序。为雅万高铁量身定制的高速动车组和综合检测列车已于9月1日运抵印尼。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，是“一带一路”倡议和中印尼两国务实合作的标志性项目，也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目。

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