新华社悉尼10月15日电 专访：相信中国将继续谱写伟大篇章——访基里巴斯总统马茂

新华社记者郝亚琳 王琪

基里巴斯总统塔内希·马茂日前接受新华社记者书面采访时表示，中国过去10年的发展成就令人惊叹。他相信中国和中国人民在未来的发展道路上将继续谱写激动人心的伟大篇章。

基里巴斯是南太平洋岛国。今年62岁的马茂2016年当选基里巴斯总统，2020年连任。2019年基里巴斯同中国复交后，马茂于2020年对中国进行国事访问。

马茂回忆说，自己在那次中国之行中亲眼看到中国国家繁荣昌盛、人民安居乐业，这是中国的伟大发展成就，凸显以人民为中心的发展理念。

马茂说，“如果没有人民的信任，政府就无法运转，政党就无法执政”。基里巴斯政府一直高度重视反腐败，建立了有效打击腐败的立法架构，基里巴斯还需要做更多工作，也将继续向中国学习借鉴行之有效的反腐败举措。

马茂表示，基中两国复交3年多来，双边关系发展迅速。基方已制定国家首个长期发展规划，聚焦富足、和平与安全，建设发展和治理所需的基础设施，中方在基础设施建设和民生改善领域的帮助对于基方落实国家发展规划非常有益处。

新冠疫情暴发后，中国向基里巴斯提供了新冠疫苗和紧急抗疫物资。马茂表示，中国的援助帮助基里巴斯增强了应对疫情的能力。除了疫苗和物资，中国的卫生专家也为基里巴斯医疗机构提供了宝贵帮助。中国为多国提供抗疫援助，体现了中国帮助受疫情困扰国家抗击疫情的坚定决心。

马茂表示，基里巴斯非常赞赏中国倡导的南南合作。南南合作目的在于增进发展中国家和人民之间的团结，帮助这些国家改善民生，提高自我发展能力，实现国际社会共同制定的发展目标。中国实施的南南合作项目有助于发展中国家增强抵御灾害和气候变化的能力，提高人民生活水平。

对于中国同包括基里巴斯在内的太平洋岛国的合作，马茂表示，中国在同这些国家交往时尊重岛国的文化与传统，这推动了中国同南太地区之间合作、互信和真诚的伙伴关系向前发展。

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