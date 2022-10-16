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2022年世界技能大赛特别赛日本赛区开赛

2022年10月16日10:29 | 来源：新华网
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　　新华社日本京都10月15日电（记者华义 李光正）2022年世界技能大赛特别赛日本赛区比赛15日至18日在日本京都举行。本站比赛共分信息网络布线、光电技术和可再生能源3个项目。

　10月15日，天津市电子信息技师学院教师张洪豪在日本京都参加2022年世界技能大赛特别赛日本赛区信息网络布线项目比赛。新华社记者 华义 摄

　　中国天津市电子信息技师学院教师张洪豪、重庆电子工程职业学院学生李小松和广东省技师学院学生陈智勇将分别参加这三个项目竞赛。

10月15日，重庆电子工程职业学院学生李小松在日本京都参加2022年世界技能大赛特别赛日本赛区光电技术项目比赛。新华社记者 华义 摄

　　日本赛区中国代表团团长、人力资源和社会保障部国际交流服务中心副主任李征宇说，世界技能大赛为全球青年技能人才搭建了展现自我、实现梦想的舞台，也为他们提供了展示技能、交流互鉴的平台。中国组队参赛为上海主办2026年世界技能大赛进一步积累办赛经验，也为推动世界技能事业的发展贡献中国智慧。

10月15日，广东省技师学院学生陈智勇在日本京都参加2022年世界技能大赛特别赛日本赛区可再生能源项目比赛。新华社记者 华义 摄

　　世界技能大赛被誉为“世界技能奥林匹克”，其竞技水平代表当今职业技能发展的世界先进水平。2022年世界技能大赛特别赛于9月中旬至11月下旬在多个国家分散举办，比赛项目共62个。

 

(责编：贾文婷、崔越)

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