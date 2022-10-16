新华社北京10月15日电 题：服务民族复兴 促进人类进步——从“奋进新时代”主题成就展看中国特色大国外交

新华社记者成欣

正在北京举行的“奋进新时代”主题成就展上，一件件实物、一段段视频、一幅幅照片、一张张图表，向人们呈现了新时代中国特色大国外交波澜壮阔的历程。

元首外交领航定向 外交布局不断完善

“——坚持以维护党中央权威为统领加强党对对外工作的集中统一领导

——坚持以实现中华民族伟大复兴为使命推进中国特色大国外交

——坚持以维护世界和平、促进共同发展为宗旨推动构建人类命运共同体

——坚持以中国特色社会主义为根本增强战略自信

——坚持以共商共建共享为原则推动‘一带一路’建设

——坚持以相互尊重、合作共赢为基础走和平发展道路

——坚持以深化外交布局为依托打造全球伙伴关系

——坚持以公平正义为理念引领全球治理体系改革

——坚持以国家核心利益为底线维护国家主权、安全、发展利益

——坚持以对外工作优良传统和时代特征相结合为方向塑造中国外交独特风范”

走进中央综合展区“坚持推动构建人类命运共同体 开创中国特色大国外交新局面”单元，概括阐释习近平外交思想的“十个坚持”首先映入眼帘。

在习近平外交思想指引下，中国特色大国外交全面推进。习近平总书记亲力亲为，率先垂范，开展丰富多彩的元首外交活动，特别是通过举办一系列重大主场外交活动，为中国构筑起更加全面、更为坚实的全球伙伴关系网络。

玻璃展柜中，2016年二十国集团领导人杭州峰会欢迎宴会主桌请柬、2017年首届“一带一路”国际合作高峰论坛对外赠礼雕漆赏盘《丝路绽放》、2018年中非合作论坛北京峰会对外赠礼景泰蓝对瓶“和合共生”……一系列设计精美、体现文化特色的展品吸引了参观者的目光。

“展览让我们得以与主场外交礼宾用品‘零距离’。”一位来自中直机关的参观者说，独具特色的国礼生动展现了我国同其他国家的友好往来、文明互鉴。

出席上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议、以视频方式主持金砖国家领导人第十四次会晤、出席北京冬奥会开幕式并举行系列外事活动……

通过元首外交的一张张照片，人们看到习近平总书记引领推动中国特色大国外交的一个个重要时刻，感受到中国共产党为人类谋进步、为世界谋大同的情怀与风范。

构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架，践行亲诚惠容理念深化同周边国家关系，秉持正确义利观加强同广大发展中国家团结合作，积极参与和推动多边外交、在国际事务中影响力日益增大，在元首外交引领下，中国大力构建全方位、多层次、立体化的外交布局。截至目前，中国建交国总数增至181个，同110多个国家和地区组织建立伙伴关系，伙伴关系网络覆盖全球。

“这些年，总书记出访足迹遍及世界五大洲，我们也通过新闻报道跟着总书记看世界。中国的‘朋友圈’越来越大、好伙伴越来越多，作为一名中国人，我感到非常自豪。”来自北京北机机电工业有限责任公司的孙世博感慨，“展望未来，党的二十大胜利召开必将引领新时代中国外交阔步前行、再开新局。”

推动构建人类命运共同体 为加强全球治理提供中国方案

“习近平总书记多次说过，‘一带一路’倡议来自中国，但成效惠及世界。”

循着讲解员的声音，人们的目光聚焦在雅万高速铁路动车组模型和中老铁路动车组模型上。两件展品，折射中国推动共建“一带一路”高质量发展的扎实步伐。

最新数据显示，中国已经与149个国家、32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件。共建“一带一路”，已经成为当今世界深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台，成为推动构建人类命运共同体的重要实践平台。

党的十八大以来，习近平总书记着眼中国人民和世界人民的共同和根本利益，深入思考“建设一个什么样的世界、如何建设这个世界”等关乎人类前途命运的重大课题，高瞻远瞩地提出构建人类命运共同体重要理念。

展板上，一张张图片、一份份文件展示着人类命运共同体理念内涵不断丰富完善、实践版图不断拓展延伸的过程——

在第70届联合国大会首次提出和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，并系统阐述人类命运共同体理念；在联合国日内瓦总部进一步提出建设“五个世界”的总体布局；积极倡导构建网络空间命运共同体、人类卫生健康共同体、人与自然生命共同体、全球发展命运共同体；构建人类命运共同体理念被写入联合国、上海合作组织等多个重要国际组织文件……

“中国让世界看到大国应有的样子。”在一幅展示“国际社会高度评价构建人类命运共同体理念”的展板前，一位大学老师道出观展心声。

沿着展区移步向前，《中国与世界贸易组织》《中国军队参加联合国维和行动30年》《新时代的中国国际发展合作》等一份份白皮书展现在人们眼前。

10年来，习近平总书记把握大势、引领潮流，胸怀天下、担当作为，坚持以公平正义为理念引领全球治理体系改革，以共建“一带一路”搭建广泛参与的国际合作平台，不断为全球治理体系改革和建设提供更多中国智慧、中国方案。

展厅中，参观者们感受着新时代中国的责任与担当——

宣布一系列支持联合国维和行动的重大举措；提出全球发展倡议、全球安全倡议；发起成立亚洲基础设施投资银行、新开发银行；向广大发展中国家派遣多批农业技术专家组；第一时间紧急驰援受火山灾情影响的南太平洋岛国汤加；向120多个国家和国际组织提供超过22亿剂新冠肺炎疫苗……

“一项项倡议主张，一个个实际行动，让我们看到了中国的大国担当。”中央财经大学体育经济与管理学院学生李梦涵说。

坚定捍卫国家利益和民族尊严 全力维护海外中国公民、机构正当权益

“中国人民不惹事也不怕事，在任何困难和风险面前，腿肚子不会抖，腰杆子不会弯，中华民族是吓不倒、压不垮的！”在“敢于斗争善于斗争 坚定捍卫国家利益和民族尊严”板块展板上，习近平总书记的话语坚定有力。

展板上，一幅照片十分醒目——2021年12月31日，在中国驻尼加拉瓜使馆复馆仪式上，五星红旗在人们的注视下迎风升起。照片下方，有一张关于近年来同中国建交、复交的国家列表——2016年，冈比亚、圣多美和普林西比；2017年，巴拿马；2018年，多米尼加、萨尔瓦多、布基纳法索；2019年，所罗门群岛、基里巴斯；2021年，尼加拉瓜。事实充分证明：一个中国原则是人心所向，大势所趋，势不可挡。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚定不移把维护国家主权、安全、发展利益放在对外工作的首要位置，作出一系列重要指示和重大决策部署，采取一系列开创性重大举措，有力维护和塑造了有利于国家发展和民族复兴的良好外部环境。

“在党中央坚强领导下，我们要敢于斗争、善于斗争，把国家发展和安全的主动权牢牢掌握在自己手中。我们完全有这个能力。”看着一幅幅展品，一位来自中国电子科技集团公司的参观者说。

中国外交始终坚持外交为民理念，坚定维护海外中国公民和机构安全与正当权益，让同胞在世界各地都能感受到祖国的力量与温暖。

在一幅展示24小时运转的“12308”领事保护热线的图片前，中央财经大学会计学院学生陈姝雅、杜冰清停下脚步，拍照留念。陈姝雅告诉记者，她在英国留学期间遭遇新冠肺炎疫情暴发，中国驻英使馆第一时间伸出援手，送来温暖，并通过电子邮件的方式进行信息登记，帮助留学生们顺利回国。

“这让当时身处国外的我非常有安全感。危急时刻，祖国永远在你身后。这就是来自祖国的力量。”陈姝雅说。

(责编：贾文婷、崔越)