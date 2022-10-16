新华社伦敦10月15日电 综述：英国政府宣布保留公司税上调计划

新华社记者黄泽民

继10月3日放弃取消最高所得税税率计划之后，英国政府14日在持续压力之下又做出重大政策调整。英国首相伊丽莎白·特拉斯当天宣布，将保留上届政府宣布的公司税上调计划，此举每年将为政府带来180亿英镑（1英镑约合1.118美元）收入。

特拉斯14日出席新闻发布会时表示，9月英国政府宣布的大规模减税政策在规模和速度上都超出了市场预期，当前政府必须强化财政纪律以安抚市场。英国政府将采取必要措施确保中期债务下降，但公共支出增速将较此前计划放缓。

特拉斯说，低税收、高工资、高增长的英国经济仍是她的施政目标，她的工作重点是保障英国经济稳定。新任财政大臣杰里米·亨特将在本月底公布中期财政计划，并继续推动政府此前宣布的针对家庭和企业的能源价格保护措施。

英国政府2021年初宣布，从2023年4月起，利润丰厚的大企业税率将从19%提高到25%，这是英国自1974年以来首次提高公司税。今年9月，英国政府宣布大规模减税措施，包括取消公司税上调计划以鼓励投资。

英国大规模减税政策引发金融市场震荡，英镑对美元汇率一度创下历史新低。面对剧烈的市场波动和外界质疑，英国财政部本月3日宣布，放弃此前提出的取消45%最高所得税税率的计划。10日，财政部又宣布，将中期财政计划等信息的公布日期从11月23日提前到10月31日。

为稳定债市，英国央行9月28日宣布即日起至10月14日临时购买长期英国政府债券。10日，英国央行宣布提高每日购债规模上限。11日，英国央行再次升级措施，将与通胀挂钩的国债纳入购债计划。不过，外界担忧，14日央行干预措施结束后债市混乱局面将继续。

英国智库决议基金会首席执行官托斯滕·贝尔表示，初始规模为450亿英镑的减税措施至今近半数已被取消，但剩余的减税措施以及愈加低迷的经济前景仍将给政府融资制造难题。近期的市场动荡表明，经济政策制定不是一场游戏。

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