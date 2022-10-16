让-皮埃尔·拉法兰

过去10年，中国取得了举世瞩目的成就。中国历史性地消灭了绝对贫困问题，这不仅对中国非常重要，也令国际社会整体受益。中国通过实践探索出了行之有效的做法，积累了宝贵经验，这对其他发展中国家有重要借鉴意义。

中国在疫情面前，展现出强大高效的组织和动员能力，这正是中国制度的优势。中国正在走自己的道路，走中国特色社会主义道路。坚持中国共产党的领导是中国特色社会主义道路的最本质特征。细心的观察家不难发现，中国共产党是中华人民共和国的支柱，是这个国家的脊梁。通过不断自我革命，中国共产党越来越有效率，越来越贴近人民。

中国与世界的互动越来越深入。中国加入世界贸易组织20多年来，不断扩大开放，在经济和社会发展上取得长足进步。改革开放推动了中国快速发展。中国的发展与开放对中国、对亚洲、对世界，都十分重要。在一定程度上，我们所有人都是合作伙伴，应该以合作的逻辑去思考问题，这是处理当前世界上各种紧张关系的最好办法。

中国愿意与其他国家合作共赢。当今世界，危机重重。当务之急是在对立和动乱中寻求共识、加强合作。各国应树立面向未来的共同愿景，携手推动科技创新，并在地球环境保护、非洲发展与公共卫生等方面加强合作。我期待，法中两国在维护多边主义、应对气候变化等问题上继续合作，为缓解当今世界紧张局势、推动世界和平而共同努力。

（作者为法国前总理）

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