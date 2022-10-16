人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>国际

中国发展令国际社会受益（海外来鸿）

让-皮埃尔·拉法兰
2022年10月16日09:15 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　过去10年，中国取得了举世瞩目的成就。中国历史性地消灭了绝对贫困问题，这不仅对中国非常重要，也令国际社会整体受益。中国通过实践探索出了行之有效的做法，积累了宝贵经验，这对其他发展中国家有重要借鉴意义。

　　中国在疫情面前，展现出强大高效的组织和动员能力，这正是中国制度的优势。中国正在走自己的道路，走中国特色社会主义道路。坚持中国共产党的领导是中国特色社会主义道路的最本质特征。细心的观察家不难发现，中国共产党是中华人民共和国的支柱，是这个国家的脊梁。通过不断自我革命，中国共产党越来越有效率，越来越贴近人民。

　　中国与世界的互动越来越深入。中国加入世界贸易组织20多年来，不断扩大开放，在经济和社会发展上取得长足进步。改革开放推动了中国快速发展。中国的发展与开放对中国、对亚洲、对世界，都十分重要。在一定程度上，我们所有人都是合作伙伴，应该以合作的逻辑去思考问题，这是处理当前世界上各种紧张关系的最好办法。

　　中国愿意与其他国家合作共赢。当今世界，危机重重。当务之急是在对立和动乱中寻求共识、加强合作。各国应树立面向未来的共同愿景，携手推动科技创新，并在地球环境保护、非洲发展与公共卫生等方面加强合作。我期待，法中两国在维护多边主义、应对气候变化等问题上继续合作，为缓解当今世界紧张局势、推动世界和平而共同努力。

　　（作者为法国前总理）

(责编：贾文婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部