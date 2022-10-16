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中国的发展带来合作共赢机遇（国际论坛·读懂中国·读懂中国共产党）

披尼·扎禄颂巴
2022年10月16日07:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　从昔日的贫穷落后到今天的繁荣昌盛，中国实现了跨越式发展。中国共产党的领导是中国实现发展进步、取得伟大成就的根本原因

 

　　我曾经上百次访问中国，到过中国很多地方，对中国人民的勤劳勇敢、热情友好、坚韧质朴印象十分深刻。在中国共产党的领导下，中国经济社会发展迅速，人民生活水平显著提升，积累了许多值得借鉴的发展经验。

　　赴广西考察中国脱贫实践时，我看到当地农村通过发展现代农业实现了脱贫，乡村环境也得到极大改善。中国政府提供资金、技术等方面支持，推动农村地区产业发展，进而提高农民收入水平。改革开放以来，中国数亿人口摆脱贫困，对全球减贫的贡献率超过70%，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标，创造了人类减贫史上的奇迹。中国实施精准扶贫方略，有针对性地为贫困人口制定帮扶措施，实现高效扶贫，这一做法值得其他国家借鉴。扶贫工作需要广泛动员各方面力量，合理调配相关资源，中国显著的制度优势保障了扶贫政策的贯彻落实。

　　从昔日的贫穷落后到今天的繁荣昌盛，中国实现了跨越式发展。如今，中国有飞驰的高铁、发达的物流体系，载人航天、探月工程等领域重大科技成果不断出现，科学教育水平持续提升。中国共产党的领导是中国实现发展进步、取得伟大成就的根本原因。中国共产党全心全意为人民服务，始终为人民利益而奋斗，中国人民高度信任和拥护中国共产党。中国人民有充分的理由相信，只有中国共产党才能给自己带来更加美好的生活。

　　中国的发展具有重要的全球影响，国际社会对中国共产党领导中国取得的发展成就十分钦佩。中国提出“一带一路”倡议，为共建国家带来重要发展机遇。中老铁路开通运营以来取得良好成效，有力带动地区发展。在全球发展面临严峻挑战之际，中国提出全球发展倡议，有助于全球加强团结合作，实现共同发展。

　　对泰国来说，共建“一带一路”在投资、物流、基础设施建设等方面都带来了新的发展机遇。越来越多中国企业加大对泰国的投资，涉及领域不断拓展。泰国将积极发挥作用，推动东盟国家同中国加强互联互通，取得更多合作共赢的成果。目前，泰中铁路正在建设中，泰国人民十分期待这条铁路通车后，为地区发展注入新的动力。作为传统农业国家，泰国政府非常重视农村地区发展，对中国在农村开展电商扶贫、完善农田水利基础设施、推广农业科技等做法非常感兴趣。中国利用信息技术优势，让农民通过互联网及时掌握市场信息，帮助农民通过电子商务增加就业和收入，十分值得泰国借鉴。

　　我相信，泰中全方位合作必将不断升级，给两国和两国人民带来更多福祉。

　　（作者为泰国前副总理）


　　《 人民日报 》（ 2022年10月16日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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