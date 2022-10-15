新华社罗马10月14日电（记者陈占杰 贺飞）联合国粮食及农业组织（粮农组织）14日在罗马举行世界粮食日全球活动揭幕仪式，今年世界粮食日活动呼吁“不让任何人掉队”。

粮农组织认为，不让任何人掉队意味着要多方推进、多措并举。因此，粮农组织大力推行“手拉手”行动计划，加快农业粮食体系转型，促进消除贫困、终结饥饿和营养不良、减少不平等。粮农组织呼吁各国政府在实现联合国可持续发展目标的战略、规划和预算中，努力践行“不让任何人掉队”的承诺。

粮农组织总干事屈冬玉在致辞时说，面对可能危及全球的粮食危机，各方需要团结一致、齐心协力，建设更美好的未来，让每一个人都能获得充足和有营养的食物。

联合国秘书长古特雷斯在视频致辞中说，2022年世界粮食日正值“全球粮食安全面临挑战的时刻”，各利益相关方应携手并肩，“从绝望走向希望，走向行动”。

世界粮食计划署执行干事戴维·比斯利说，冲突和气候变化的冲击在接下来的几个月里极有可能破坏全球粮食生产，各国必须立刻采取行动，防止事态失控。

粮农组织官员说，当前全球粮食安全形势面临多方面威胁，粮食、能源和肥料价格飞涨，气候危机和长期冲突等依然未得到消解。同时，新冠疫情仍在持续，引发一系列连锁反应。粮农组织最新版《世界粮食安全和营养状况》报告指出，2021年全球饥饿人口达8.28亿，31亿人无力负担健康膳食。

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