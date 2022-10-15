本报记者 管克江

联合国世界旅游组织近日发布的报告显示，今年7月，沙特阿拉伯吸引的入境国际游客人数比2019年7月增长121%，成为全球主要经济体中旅游业恢复最快的国家之一。相关数据显示，今年以来，沙特已吸引国内外游客约6200万人，旅游业对国内生产总值的贡献率达5.3%。沙特旅游局首席执行官法赫德·哈米达丁表示，沙特70%的人口为30岁以下的年轻人，旅游业加速复苏将有效激发年轻人的就业潜力。沙特希望通过旅游业带动经济、文化、环境保护等领域全方位发展。

沙特于2016年提出“2030愿景”，目标是促进经济多元化，摆脱对石油的过度依赖。文娱旅游产业是其中一大支柱。为此，沙特成立了旅游部、旅游局和旅游发展基金，分别负责政策法规设计、旅游推广和旅游基础设施投资。沙特计划在10年内投资1.5万亿美元，到2030年成为全球十大旅游目的地之一。届时，沙特预计每年接待1亿名游客，创造100万个相关就业机会，将旅游业对国内生产总值的贡献率提升到10%以上。今年6月，沙特旅游部启动了“旅游先锋”计划，旨在为旅游行业培养10万名年轻从业者。目前已有5万人接受培训。

近年来，沙特持续开发旅游景点和设施，丰富文化娱乐项目，大力开展宣传推介活动，逐渐形成颇具该国特色的旅游资源。为吸引投资者和游客，沙特推出了多个超大型旅游项目：红海旅游项目占地2.8万平方公里，覆盖200多公里的海岸线、90座岛屿。项目一期包括一个机场、两个度假村和14家酒店，将于2022年年内完工；尼欧姆旅游项目，旨在打造一座高科技城市，大量应用创新技术，提供可持续生活体验，2029年亚洲冬季运动会也将在此举行；齐迪亚旅游项目将建成300多个娱乐、体育设施，如世界最大的主题乐园等；欧拉古城是沙特第一个世界文化遗产所在地，这里将建起自然保护区、国际度假村等，成为开放式的考古和文化综合场所。沙特旅游部相关负责人哈桑·占奈表示，沙特对旅游业的长期投资已经取得一定成效。

2019年，沙特向49个国家推出电子签证措施，旅游者可获得一年期多次往返旅游签证，一次最长停留90天。这一措施大大便利了外国游客入境沙特。中国是沙特旅游业的主要客源市场。日前，沙特旅游局与银联国际签署合作备忘录，决定共同完善银联卡在沙特的受理环境，提升游客支付体验。银联国际已与沙特多家银行建立广泛合作，预计到2022年底，沙特全国银联卡受理率有望提高至70%以上。哈米达丁说，加强同银联国际的合作为中国游客和银联卡持有人探索和体验阿拉伯文化提供了更多便利。

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