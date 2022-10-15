□ 高 乔

世界知识产权组织近日发布2022年全球创新指数，中国位列第11位，较去年上升一位。从2012年的第34位到今年的第11位，中国的全球创新指数排名已连续10年稳步上升，印证了中国在知识产权保护领域的飞速发展。

知识产权是人类文明程度和技术水平发展到一定阶段的产物。随着科技进步，知识产权日渐成为国家发展的重要资源和国际竞争力的重要体现。中国作为国际前沿创新的重要参与者，也是国际知识产权交流合作和全球知识产权治理的重要贡献者。

随着中国的科技创新和技术进步，中国对知识产权保护的重视程度和要求标准不断提高。从2012年到2021年，中国全社会研发投入从1.03万亿元增长到2.79万亿元。中国全社会研究与试验发展人员全时当量超过500万人年，连续多年居世界第一位。2021年，中国通过《专利合作条约》（PCT）途径提交的国际专利申请量连续3年居全球第一位。2022年上半年，中国发明专利授权39.3万件，受理PCT国际专利申请3.3万件，发明专利有效量达390.6万件，同比增长17.5%，知识产权高质量创造关键指标稳中有进。全国知识产权保护社会满意度从63.69分提升到80.61分，创历史新高。

中国知识产权保护的显著成效，收获了国际社会越来越多的认可和好评。今年5月，《工业品外观设计国际注册海牙协定》等协定在中国正式生效，中国已经加入几乎所有主要的知识产权国际公约。上海引进了世界知识产权组织仲裁与调解服务，进一步加强了跨境知识产权争端解决交流合作。中国欧盟商会《商业信心调查2021》显示，认为中国的知识产权执法力度足够或非常好的欧盟企业首次占到受访企业的一半。

与此同时，中国积极参与全球知识产权治理，主动参与国际规则制定，不断深化与世界知识产权组织等国际组织以及各国各地区知识产权机构的交流合作。近年来，中国不仅活跃于世界知识产权组织成员国大会系列会议上，还主办了首届全球技术与创新支持中心国际会议、中美欧日韩外观设计五局和商标五局年度会议等国际会议，持续巩固与世界知识产权组织、世界贸易组织等国际组织在知识产权方面的交流合作。《区域全面经济伙伴关系协定》中的知识产权规则以及“一带一路”倡议下的知识产权合作，妥善处理了知识产权领域国际合作和竞争问题，是中国主动参与国际知识产权秩序建设的重要实践，赢得合作国家的广泛支持。此外，中国还举办了多期面向非洲和拉美地区的知识产权在线培训班、“一带一路”知识产权培训班等，为其他发展中国家培育知识产权保护相关人才。中国不仅在积极合作中为全球知识产权治理添砖加瓦，也通过促进发展中国家知识产权保护为全球知识产权共同发展“强筋健骨”。

科技创新是人类社会发展进步的强大动力。没有一个国家可以成为独立的创新中心或独享创新成果。知识产权保护是全球化的产物，也是全球化的通行证。不断加强知识产权保护也是中国深化对外开放、拥抱全球化的一份“承诺书”。未来，中国将以更加开放的姿态继续同各国加强科技创新合作，积极参与世界知识产权组织框架下的全球知识产权治理，为推动全球知识产权平衡、包容、可持续发展作出中国贡献。

(责编：岳弘彬、牛镛)