随着中国的国际影响力持续提升，“中国”的朋友圈越来越大，中国理念、中国智慧赢得了越来越广泛的赞同。

在很多中国人眼中，椰枣是一种看起来皱皱巴巴，吃起来有些甜腻的果干。但在北非的摩洛哥，椰枣是当地的三大国宝之一。摩洛哥人喜爱食用椰枣。椰枣是当地主要的经济作物，也是重要的扶贫农作物。然而近年来，由于荒漠化严重，当地地下水含盐量不断升高、土壤持续退化，椰枣树的生长受到严重影响。而中国的荒漠化防治理念，即将让远在北非的一颗颗小小椰枣发生质与量的变化。

非洲中国合作与发展协会主席 纳赛尔·布希巴：我回摩洛哥以后，借鉴了中国的沙漠治理经验，联合了中国北京、苏州和成都的优秀企业家以及资深专家，在摩洛哥东南部伊尔福德绿洲设立了“中非盐水农业示范农场”。

位于撒哈拉沙漠中的绿洲小镇伊尔福德，是摩洛哥著名的椰枣之乡。“中非盐水农业示范农场”项目给这里带来了240升土壤改良剂以及两套100吨/天的苦咸水淡化设备。当地含盐量较高的地下水在使用了从中国带去的淡化设备后，含盐量仅为原来的八分之一。

中非盐水农业示范农场技术人员：经过淡化的水含盐量约为500ppm，而淡化之前，地下水的原本含盐量可以看到是稍高于4000ppm。这真是太了不起了。

同时使用土壤改良剂和苦咸水淡化技术后，每棵椰枣树年用水量可从600升降低至200升，每棵树的经济收益可达100至200美元。

非洲中国合作与发展协会主席 纳赛尔·布希巴：经过两年的努力，我们示范农场的效果显著，令人振奋。这次中国技术输出的成功将以摩洛哥为示范基地，为非洲和中东的大撒哈拉地区的人民带来减贫与发展的希望。

中非盐水农业示范农场的成功只是过去十年中国智慧惠及世界的一个缩影。在脱贫攻坚、抗击疫情、“一带一路”建设等多个方面，中国以实际行动践行人类命运共同体理念，推进开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化，提升经济增长动能、减少贫富不均，努力让发展成果惠及世界各国，让人人享有富足安康。

伊朗德黑兰大学亚洲研究中心主任 哈迈德·瓦法伊：我们可以看看现如今中国的经济状况和各类经济图表，以及中国发挥积极作用的事迹，包括对世界经济发展的贡献，脱贫攻坚，抗击新冠病毒等等。这一切都是习近平主席倡导的，中国智慧的体现和治理的结果，而中国智慧能让全球受益，这非常重要。

哈萨克斯坦首任总统图书馆副馆长 沙伊梅尔格诺夫：事实证明了中哈两国在“一带一路”框架下的合作取得了丰富的成果，尤其是在交通运输方面的合作，“一带一路”是带有中国特色的全球化合作理念。

俄罗斯圣彼得堡对外友协主席 穆特拉克：“人类命运共同体”的这一概念是习近平主席首先提出的，这种提法让我们看到中国传统思想与价值观中的思维模式是，如果我生活得好，那么我希望你的生活也能过得很好，因为我们是一个命运共同体。如果有任何问题，我们可以一起努力并通过和平方式解决。

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