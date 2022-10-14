新华社新加坡10月13日电 专访：激进加息折射美国治理能力缺陷——访新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬

新华社记者李 蔡蜀亚

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬日前在接受新华社记者专访时表示，今年以来，美国联邦储备委员会持续激进加息，不仅未能令美国国内高企的通货膨胀“退烧”，其外溢效应还给全球金融稳定带来巨大冲击，如此“任性”加息折射美国治理能力缺陷。

顾清扬说，美联储“任性”加息背后是美国政府对内治理的失控叠加对国际治理缺乏应有的责任感。美国只靠货币政策工具无法解决因长期、结构性矛盾产生的通胀问题。

他指出，一方面，美国长期的量化宽松政策为市场注入大量流动性，在需求侧推高通胀水平；另一方面，美国在国内产业结构空心化的同时大搞“脱钩”，阻碍国际贸易，在供给侧给高通胀推波助澜。

顾清扬表示，美国“任性”加息所依赖的是美元的霸权地位。美元霸权使美国可以向世界转嫁危机，给全球带来不稳定，对经济高度开放却基础薄弱的拉美、东南亚和南亚国家尤其危险。美国利用美元制造了“收割循环”，这是一种不公正的国际经济和金融秩序。

“美元是世界使用的美元，但它代表的却是美国的利益。当货币决策只从美国利益出发时，就与美元的国际货币地位产生了不对称。”顾清扬说。

顾清扬表示，当前世界面临新冠疫情、经济衰退风险与地缘政治紧张局势等多重不利因素，各国尤其需要协调立场，合作应对挑战。遗憾的是，一些国家并没有负起应有的责任。

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