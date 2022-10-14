国际在线报道（记者 阮佳闻）：中欧班列的开通运行对中国与德国之间互联互通、进一步加强双边贸易具有变革性的意义。在德国从事贸易和物流业务的华人企业家，对此有着切身的体会。他们亲历了中欧班列为国际供应链的稳定畅通保驾护航，同海外合作伙伴一起共享国际物流大通道的高质量发展红利。

温振宇：“我是2000年开始从事中德贸易，最早采用的是传统的海运，因为价格比空运低，但是耗时比较长。中欧班列的开通可以说是完美平衡了成本和时长的问题，综合性价比非常高，让我们多了一份运输的保障，可以将货物更加快捷、通畅地发运到德国来，准时交付给德国及欧洲的客户。”

据德国汉堡豫园德中经济文化交流中心会长、德中企业家联合会执行会长温振宇介绍，他进口的很多货物是从湖南、郑州等中国中部省份发运到德国来。按照原先的海运方式，光是内陆运输段的时间和金钱成本其实就占了不小的比重。而随着中国出口到德国的产品附加值越来越高，现在通常一个货柜的货物价值可以达到十万美元左右，采用中欧班列运输可以比海运节省一个月的时间，从经济角度上来看是非常划算的。

得益于中欧班列的快速发展，在过去的十多年里，温振宇承包的仓库面积从最初的5000平方米逐渐扩展到了如今的近5万平方米；每年的货柜数量也从100个增长了20倍，而且运输的货物品类越来越丰富。尤其最近两三年，全球供应链不稳、各地港口拥堵的情况令很多外贸企业受到重大冲击，中欧班列继续保持稳中有升的发展态势，凭借着可靠、高效的物流服务进一步凸显其优势。温振宇告诉记者：“在其他国家的贸易商人因为不能交货而一筹莫展的时候，我们依旧可以通过中欧班列稳定地将货物运输到德国来，这让我们海外华人觉得特别自豪。而且我们切身地感受到有越来越多的海外客户坚定选择中欧班列，比如我们已经连续两年帮助德国企业通过中欧班列将参加进博会的展品运去上海。中欧班列的高质量发展为国际供应链的畅通提供了重要支撑，不仅造福国人，也是互利多赢，让全世界都获益。”

随着8月21日中欧班列（西安—汉堡）从西安国际港站开出，2022年以来，中欧班列已经累计开行了10000列，较去年提前10天破万列，持续保持强劲增长态势。作为共建“一带一路”的重点项目，中欧班列的运输服务网络不断延伸，截至今年7月底，中欧班列共铺画了82条运输线路，通达欧洲24个国家200个城市，促进了沿线国家和地区的进出口贸易，为当地民众带来了实实在在的好处和新机遇。

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