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澳大利亚研究：长期新冠症状影响不容忽视

2022年10月14日08:42 | 来源：新华网
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　　新华社堪培拉10月13日电（记者岳东兴 白旭）澳大利亚国立大学近日发布公报说，该校研究人员在一项新研究中发现，在感染新冠病毒的澳大利亚成年人群体中，近三分之一感染者的症状持续时间超过4周，影响不容忽视。

　　领衔这项研究的澳大利亚国立大学教授尼古拉斯·比德尔说，通过对感染新冠病毒的成年人群体进行调查发现，89.5%的受访者有感染症状。这些有过症状的感染者平均会出现约10种症状，最常见的是疲倦。此外，约四分之三有症状者全都经历过流鼻涕、打喷嚏、喉咙痛、咳嗽、头痛等症状。

　　比德尔说，与新冠疫情前相比，有上述多种症状或长期新冠症状的人，更有可能报告他们的健康状况显著下降。该研究数据表明，那些症状持续数月者受到的影响相对最大。

　　澳大利亚医学协会主席史蒂夫·罗布森日前对媒体说，澳政府进一步放松新冠防疫措施的决定为时过早，将给医护人员带来压力。“所有迹象都表明，我们正面临另一波新冠疫情”。

　　他说，此前澳大利亚境内的一波新冠疫情高峰“绝对压垮了”该国医护人员，导致医院现在要去应对大量积压的工作。如果在接下来的假期里，澳大利亚再出现一波新冠疫情将是一个坏消息，这意味着医院无法处理积压的工作。

　　澳大利亚联邦卫生部数据显示，全国总人口2500多万的澳大利亚，累计新冠确诊病例超过1000万例。在9月28日至10月4日，澳大利亚日均报告新增新冠病例5177例。

(责编：贾文婷、高歌)

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