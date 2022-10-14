新华社莫斯科10月13日电（记者黄河）俄罗斯总统普京13日说，世界正在走向真正的多极化，亚洲在这一进程中发挥显著作用。

据克里姆林宫网站消息，普京在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的亚洲相互协作与信任措施会议（简称亚信）第六次峰会上讲话说，亚洲国家是世界经济增长的引擎，上合组织、东盟等区域性组织非常活跃。当前，能源、原材料和其他重要商品价格波动加剧，饥荒和社会动荡等真正威胁正在随之产生，尤其是在最贫困国家。俄罗斯呼吁消除各种人为的、非法设置的障碍，恢复全球供应链的正常运转，以应对日益紧迫的粮食安全挑战。

普京说，有必要对全球金融体系的运行规则进行修正，现行体系使得部分国家在长达几十年的时间里，控制了几乎所有的资金和技术，并在很大程度上寄生于其他国家。俄罗斯支持国与国之间更积极地使用本国货币结算，这有助于加强各国金融主权，发展各国国内资本市场并深化区域经济一体化。

亚信第六次峰会12日至13日在阿斯塔纳举行。亚信是哈萨克斯坦于1992年在第47届联合国大会上倡议建立的安全问题论坛，致力于制定和落实旨在增进亚洲和平、安全与稳定的多边信任措施，加强相关领域合作。

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