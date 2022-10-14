这是在伊拉克首都巴格达的国民议会拍摄的阿卜杜勒·拉蒂夫·拉希德（10月13日摄）。新华社发（伊拉克国民议会供图）

新华社巴格达10月13日电（记者董亚雷 凡帅帅）伊拉克国民议会13日举行会议，选举前水资源部长阿卜杜勒·拉蒂夫·拉希德为新一任总统。

在国民议会的首轮投票中，无人获得直接当选总统所需的全部议员三分之二以上选票，同属于库尔德斯坦爱国联盟的两名候选人拉希德和现任总统巴尔哈姆·萨利赫得票数最高，进入下一轮投票。在第二轮投票中，拉希德在269名参与投票议员中获得162票，萨利赫获得99票，拉希德当选总统。

拉希德随后宣誓就任总统，并提名前劳工和社会事务部长穆罕默德·希亚·苏丹尼为候任总理，委任其组建新一届政府。

拉希德1944年出生于伊拉克北部库尔德自治区苏莱曼尼亚省，曾任水资源部长，自2010年起担任总统高级顾问。

伊拉克新一届国民议会1月9日举行首次会议。伊拉克宪法规定，议会应在首次会议召开后30天内选出新总统，新任总统随后指派议会最大党团推出的人选出任新总理并在30天内提名内阁人选。由于什叶派主要政治派别以及库尔德阵营内部分歧严重，总统选举被数次推迟。

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