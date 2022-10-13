新华社布宜诺斯艾利斯10月13日电（记者王钟毅）为庆祝中阿建交50周年，中国电影资料馆、中国驻阿根廷大使馆、阿根廷电影资料馆基金会、卢戈内斯剧院12日至22日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举办“邂逅中国电影——经典与现代”电影节。

电影节开幕式于当地时间12日晚在位于布宜诺斯艾利斯市中心的卢戈内斯剧院举行，开幕影片为《你好，李焕英》。中国驻阿根廷大使馆公使衔参赞孙怡在开幕式上致辞说，今年是中阿建交50周年，也是中阿友好合作年，两国文化交流更加紧密。希望本次电影节能为阿根廷人民更全面地了解中国“打开一扇窗”，拓宽阿根廷民众对中国社会和文化的认知，增进两国电影等文化领域交流与合作。

卢戈内斯剧院主管迭戈·布罗德森接受新华社记者采访时表示，此次电影节展映的作品既包括近年在中国取得良好票房成绩的电影，也有中国电影史上的经典作品，欣赏这些作品对于阿根廷的电影观众来说是十分珍贵难得的机会。

此次电影节计划展映12部中国电影作品，其中包括《我和我的祖国》《中国机长》等6部近年来出品的国产高口碑电影和《劳工之爱情》《大闹天宫》等6部中国经典影片。

(责编：岳弘彬、牛镛)