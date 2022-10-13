10月11日，中国驻日本大使馆临时代办杨宇一行赴神奈川县横滨港本牧码头实地走访中远海运日本公司。人民网吴颖 摄

人民网东京10月13日电 （吴颖）作为中国国际进口博览局唯一推荐的国际段运输服务商，中远海运集团连续五年为进博会参展展品提供运输服务。10月11日，由中远海运承运的第五届进博会日本地区展品，在日本横滨港顺利装上“飞云河”轮，预计于10月14日抵达上海。

10月11日，中国驻日本大使馆临时代办杨宇赴神奈川县横滨港本牧码头实地走访，听取了中远海运日本公司董事长谭兵关于该企业在日业务、安全生产等方面的介绍，现场考察了“飞云河”号集装箱班轮装载进博会日本展品的操作流程。中国驻日本大使馆参赞兼总领事詹孔朝、经济商务处参赞景春海陪同参加。

杨宇表示，疫情发生以来，以中远海运公司为代表的在日中资企业坚守海外一线，为维护产业链、供应链稳定，促进中日经贸合作，推动两国关系发展做出了积极贡献。当前，日本及全球疫情形势仍起伏反复，在日中资机构和人员要继续绷紧防疫安全这根弦，不麻痹、不懈怠、不松劲做好疫情防控。要严格遵守当地法律法规，将安全贯穿到各项工作的全过程中，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

中远海运日本公司为进博会提供的优质专业化服务得到了日本客户的认可和信赖，北海道大地株式会社今年再次将展品交由中远海运运输。这家企业主要从事北海道地区农产品、食品、各种酒类、特产、工艺品的出口贸易，中国是其最为重要的出口市场之一。

在北海道大地株式会社的展品中，北海道十胜牧场生产的冰激凌属于日本限季、限量销售的高端食品。为保障展品的品质、保持冰淇淋的口感，中远海运日本公司制订了完备的运输方案，由日本国内空运到横滨指定仓库，再由低温车运送至装箱仓库，装入中远海运集运的智能冷箱，最后装船海运至上海。全程实现了运输无缝衔接，满足了冷冻货物严格的运输要求。

中远海运日本公司高度重视进博会的展品物流运输服务，每年成立由各相关业务板块和部门组成的进博会专项工作服务小组，在订舱、陆运、报关、装箱等各环节，为参展进博会的展品运输提供全方位服务。

据悉，中远海运集团作为全球最大的航运企业，集装箱航线网络遍布全球，目前拥有508艘集装箱船舶，在全球构建了由407条航线组成的运输网络，覆盖了142个国家和地区的573个港口。该集团一直致力于打造“客户至上、价值领先、世界一流” 的全球综合物流供应链服务生态。

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