新华社华盛顿10月12日电（国际观察）世界经济挑战加剧 美激进加息风险外溢

新华社记者熊茂伶

国际货币基金组织（IMF）11日警告，当前世界经济面临诸多挑战，下行风险巨大，甚至可能衰退。这一机构在当天发布的最新一期《世界经济展望报告》中预计，今年全球经济增速将由2021年的6%显著放缓至3.2%，明年进一步放缓至2.7%。

观察人士认为，美国等发达经济体激进“加息潮”正导致世界经济放缓、金融环境收紧，给新兴市场和发展中国家，尤其是欠发达国家带来巨大冲击。发达经济体应充分考虑货币政策外溢效应，而新兴经济体等则需采取积极措施应对风险。

多重因素冲击全球经济

IMF在报告中指出，当前全球经济面临诸多挑战：通货膨胀率达到几十年来最高水平、大多数地区金融环境收紧、乌克兰危机升级以及新冠疫情持续，严重影响全球经济增长前景。

报告预测，饱受能源危机困扰的欧元区经济受到的影响最明显，2023年经济增长率可能降至0.5%。美国经济增速也将在2023年降至1%。2022年至2023年，全球数十个经济体都可能出现“技术性衰退”，即实际国内生产总值至少连续两个季度萎缩。

IMF首席经济学家皮埃尔-奥利维耶·古兰沙当天在发布会上表示，欧洲等地区面临的能源危机不是短暂冲击，基于地缘政治因素调整能源供应的影响广泛而持久。“2022年冬天将充满挑战，但2023年冬天或许更糟。”

除了能源危机，货币政策调整和不断上涨的价格压力也都将对世界经济增长造成威胁。IMF表示，货币政策调整应适度，既要避免过度收紧导致经济严重衰退，也要避免收紧力度不足导致通胀失控。这一机构表示，通胀飙升挤压实际收入、破坏宏观经济稳定，是对当前和今后经济发展的最直接威胁。

发达经济体政策外溢引发担忧

通胀水平居高不下的背景下，美国联邦储备委员会等发达经济体央行激进加息，导致新兴市场和发展中国家承受巨大压力。IMF研究部世界经济主管丹尼尔·利告诉新华社记者，新兴市场，尤其是大宗商品出口国在发达经济体“加息潮”中遭遇重创。

丹尼尔·利表示，美联储激进加息，触发美元大幅升值，导致以美元计价进行借贷的国家清偿债务压力骤增，特别是欠发达国家负担越发沉重。IMF数据显示，超过四分之一的新兴经济体要么已债务违约，要么其债券价格大跌；超过60%的低收入国家面临债务困境。

IMF11日发表的最新一期《全球金融稳定报告》指出，美元走强、外部借贷成本高企、通胀居高不下、大宗商品市场波动、全球经济前景不确定性加剧及发达经济体政策紧缩带来的压力，都给新兴市场经济发展带来风险。

IMF货币与资本市场部主任托比亚斯·阿德里安在发布会上回答新华社记者提问时说，美国及其他国家金融政策收紧的影响肯定会外溢。美元走强、利率上升会使全球各国金融状况更加紧张。

各经济体协调应对至关重要

此前，世界银行公布的一份研究呼吁，发达经济体央行收紧货币政策要考虑外溢影响，各央行有必要在保持独立性的同时进行清晰明确的沟通。世界银行警告，全球央行同步加息会让世界经济陷入衰退，甚至导致新兴市场和发展中国家出现金融危机、造成持久伤害。

对新兴市场来说，采取合适应对措施尤为重要。古兰沙表示，美元大幅升值，推动进口商品成本提高，给新兴经济体和发展中国家带来严峻挑战。他建议，大多数国家应调整货币政策以维持价格稳定，同时维持外汇储备以应对金融状况恶化。

丹尼尔·利指出，新兴经济体采取外汇干预措施可能对应对金融市场压力产生积极影响，而一旦陷入非常困难的情形，可以尝试使用资本流动管理工具。另外，他建议财政政策要为最脆弱人群提供有针对性的支持，并保持财政政策的总体立场相对中性，避免政策产生的效果与对抗全球通胀的初衷背道而驰。

(责编：崔越、吴成良)