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毛宁：坚持开放合作有利于中欧，有利于世界

2022年10月12日18:50 | 来源：外交部发言人办公室
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“外交部发言人办公室”消息，在10月12日外交部例行记者会上，《环球时报》记者提问：据报道，德国总理朔尔茨日前明确表示支持全球化，他称“脱钩”是完全错误的道路，德国必须和包括中国在内的许多国家开展贸易。欧盟委员会负责经济事务的执行副主席东布罗夫斯基斯也认为，与中国“脱钩”不是欧盟企业的选项，欧中贸易关系需要更多的平衡和互惠，欧盟应继续以务实的态度和中国接触。请问中方对此有何评论？

毛宁：我们积极评价欧方有关表态。中方同样支持全球化，反对脱钩。在当前世界经济形势低迷背景下，坚持开放合作，增强经贸联系，不仅有利于中欧双方，也有利于世界经济复苏。

中国和欧盟互为重要的经贸合作伙伴，双方合作互利共赢。去年，中欧贸易额首次突破8000亿美元，双向投资规模累计超过了2700亿美元。今年1-8月，中欧贸易总额为5752.2亿美元，同比增长8.8%。欧盟对华投资74.5亿美元，同比增长121.5%。中欧间的经贸投资合作为双方的发展提供了积极助力。

中欧合作植根于坚实的民意基础、广泛的共同利益、相似的战略诉求，有着强大韧性和潜力。中方愿同欧方共同推动双方各领域合作取得更大发展，为双方人民带来更多福祉。

(责编：崔越、吴成良)

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