人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

毛宁：中国将为各国企业提供更多机遇

2022年10月12日18:48 | 来源：外交部发言人办公室
小字号

“外交部发言人办公室”消息，在10月12日外交部例行记者会上，总台央视记者提问：塞尔维亚总理阿娜·布尔纳比奇近日接受采访表示，过去十年，塞尔维亚对华出口增长了152倍。尽管受到新冠肺炎疫情影响，塞中两国去年的贸易总额依然接近50亿欧元。中国一直以来坚定推动高水平对外开放，为世界各国带来了发展机遇。请问发言人对此有何评论？

毛宁：我们赞赏布尔纳比奇总理的积极表态。中国和塞尔维亚互为可信赖可依靠的伙伴。双方经贸合作突飞猛进，为两国人民带来了实实在在的利益。

不仅仅是塞尔维亚，事实上，中国已经是130多个国家和地区的主要贸易伙伴。过去十年，中国累计货物贸易总额262.3万亿元，其中进口117.6万亿元，年均增长4.7%。中国累计利用外资1.2万亿美元，年均增长5%。中国境外投资存量由不足0.6万亿美元增长到超过2.7万亿美元，居世界第三位。中国以自己的实际行动为推动全球经济增长、构建开放型世界经济作出了重要贡献。

当前，世界经济面临多重挑战，单边主义、保护主义抬头。中国将坚定支持经济全球化，坚定不移推动高水平对外开放，加快构建新发展格局。我们将为各国企业提供更多市场机遇、投资机遇和增长机遇。

(责编：崔越、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部