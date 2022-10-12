“外交部发言人办公室”消息，在10月12日外交部例行记者会上，总台央视记者提问：塞尔维亚总理阿娜·布尔纳比奇近日接受采访表示，过去十年，塞尔维亚对华出口增长了152倍。尽管受到新冠肺炎疫情影响，塞中两国去年的贸易总额依然接近50亿欧元。中国一直以来坚定推动高水平对外开放，为世界各国带来了发展机遇。请问发言人对此有何评论？

毛宁：我们赞赏布尔纳比奇总理的积极表态。中国和塞尔维亚互为可信赖可依靠的伙伴。双方经贸合作突飞猛进，为两国人民带来了实实在在的利益。

不仅仅是塞尔维亚，事实上，中国已经是130多个国家和地区的主要贸易伙伴。过去十年，中国累计货物贸易总额262.3万亿元，其中进口117.6万亿元，年均增长4.7%。中国累计利用外资1.2万亿美元，年均增长5%。中国境外投资存量由不足0.6万亿美元增长到超过2.7万亿美元，居世界第三位。中国以自己的实际行动为推动全球经济增长、构建开放型世界经济作出了重要贡献。

当前，世界经济面临多重挑战，单边主义、保护主义抬头。中国将坚定支持经济全球化，坚定不移推动高水平对外开放，加快构建新发展格局。我们将为各国企业提供更多市场机遇、投资机遇和增长机遇。

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