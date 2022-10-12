新华社日内瓦10月11日电 （记者刘曲）世界气象组织11日发布报告说，未来8年全球来自清洁能源的电力供应必须翻倍，才能有效限制全球变暖；否则，由于气候变化、极端天气增加以及缺水等因素影响，全球能源安全可能受到损害。

据气象组织《2022年气候服务状况：能源》报告，随着全球极端天气事件等越来越频繁且剧烈，气候变化正在给全球能源安全带来风险，直接影响到燃料供应、能源生产以及当前和未来能源基础设施的韧性。

气象组织秘书长彼得里·塔拉斯说，能源部门是全球约四分之三温室气体排放量的来源，只有在未来8年内将低排放电力供应增加一倍以上，才能实现有关减排目标，他呼吁加强利用太阳能、风能和水力发电等。

报告指出，全球能源供应在很大程度上依赖水资源。2020年全球来自热能、核能和水力发电系统的电力中有87%直接依赖可用水量。同期有33%的靠淡水冷却的热电站位于高度缺水地区，有15%的现存核电站也是如此，预计今后20年，核电站这一比例将增至25%。向可再生能源转型将有助于缓解全球日益严重的水资源压力，因为太阳能和风能发电所用水量远低于传统的化石燃料和核能发电厂。

报告特别建议，应在非洲大力发展可再生能源。非洲正面临气候变化带来的大面积干旱等严重影响，而清洁能源技术成本下降为非洲的未来带来新希望。过去20年，只有2%的清洁能源投资是在非洲。非洲拥有全球60%的最佳太阳能资源，但光伏装机容量仅占全球的1%。未来非洲国家有机会抓住尚未开发的潜力并成为市场的主要参与者。

(责编：崔越、吴成良)