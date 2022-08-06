新华社加拉加斯8月4日电（记者徐烨 王瑛）受委内瑞拉执政党统一社会主义党（统社党）主席、委内瑞拉总统马杜罗和第一副主席卡韦略委托，统社党副主席、加拉加斯市市长梅伦德斯4日向中国驻委大使李宝荣递交统社党全国领导委员会强烈谴责美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区的声明。委内瑞拉全国代表大会（议会）当天也通过一项决议，严厉谴责佩洛西的挑衅行为。

声明说，佩洛西窜访台湾是对中国主权和领土完整的严重侵犯，美国已成为台海和平稳定的最大破坏者。美方为自身利益干涉和攻击其他国家的行径不可接受，也无法改变世界向多极化发展的趋势。

梅伦德斯表示，佩洛西窜访是对中国内政的粗暴干涉和对中国统一大业的严重挑衅，对世界和平与稳定构成严重威胁。委统社党坚定支持中国共产党、中国政府和中国人民的正义斗争。

当天，委议会举行全体会议并全票通过《在涉台问题上支持中华人民共和国的决议》。决议指出，佩洛西此举是对中国政府和人民的严重挑衅，是对中国主权和领土完整的侵犯。委议会坚决支持中国为维护主权和领土完整所采取的一切反制措施。

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