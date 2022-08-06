新华社里约热内卢8月5日电 专访：美方粗暴干涉中国内政 严重违反国际法——巴西国际法专家卡瓦略谈佩洛西窜访中国台湾地区

新华社记者赵焱 陈威华

“美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区是外部势力对中国内政的粗暴干涉，严重违反中美三个联合公报规定，严重违反一个中国原则，严重违反国际法。”巴西瓦加斯基金会国际法教授埃万德罗·卡瓦略4日接受新华社书面采访时表示。

卡瓦略说，台湾问题完全是中国内政，了解中国历史就知道海峡两岸同属一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。

卡瓦略表示，中国政府多次严正声明，实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同心愿，台湾是中国领土不可分割的一部分。佩洛西窜访违背中美三个联合公报规定，这一行为令人担忧。

卡瓦略认为，此次佩洛西窜访印证了“美国的外交政策就是制造冲突的政策”，这与中国坚持维护台海和平稳定形成鲜明对比。他指出，由于美国中期选举临近，佩洛西此举是在民主党需要加强其民意支持的背景下进行的。

对于中国人民解放军在台岛周边海空域开展的实战化联合演训，卡瓦略认为，其目的是捍卫中国主权和领土完整，挫败外部势力干涉和“台独”分裂图谋。

“当前台海局势紧张完全是美方不负责任行为造成的，因此，中方捍卫主权和领土完整的努力理应得到国际支持。”卡瓦略说。

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