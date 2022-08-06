新华社北京8月5日电 题：国际社会谴责美方挑衅行径 重申坚持一个中国原则

新华社记者

美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区。国际社会严厉谴责美方这一挑衅行径，重申坚持一个中国原则，支持中方为捍卫国家主权和领土完整采取的一切必要措施。

美方挑衅行径违反国际法

俄罗斯外交部发表声明说，佩洛西窜访台湾地区是对中国的公然挑衅，旨在遏制中国，美方应停止采取破坏地区稳定与国际安全的行动。俄罗斯坚持认为只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国不可分割的一部分。俄总统新闻秘书佩斯科夫说，佩洛西此举纯属挑衅，加剧地区紧张局势。

厄立特里亚外交部发表声明说，佩洛西的窜访充满挑衅性，这一行径违反了国际法，侵犯了中国主权，违反了美国奉行一个中国政策的承诺，应该受到谴责。

伊朗外长阿卜杜拉希扬在社交媒体用中文和波斯文双语发表声明说，伊朗坚定支持一个中国原则。美国的挑衅已成为威胁世界和平与稳定的源头，国际社会必须予以制止。

古巴全国人民政权代表大会国际关系委员会发表声明，谴责美国干涉中国内政、企图破坏中国主权和领土完整的挑衅。声明说，台湾是中国不可分割的一部分，美方此举加剧台海紧张局势。古巴国家主席迪亚斯-卡内尔在社交媒体上转发古巴外交部的声明并表示，古巴坚决反对企图破坏中国主权和领土完整的行径，重申坚持一个中国原则。

南非外交部副总司长苏克拉尔在接受采访时表示，南非对佩洛西窜访台湾地区表示严重关切，认为这完全是美方的挑衅，给全球安全造成负面影响。南非坚定认为世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分。

重申坚持一个中国原则

塞尔维亚总理布尔纳比奇重申，塞尔维亚坚持一个中国原则，认为台湾是中国不可分割的一部分。她强调，这一立场不会改变。

苏丹外长阿里·萨迪克表示，苏丹坚定奉行一个中国原则，反对“台独”，认为台湾是中国不可分割的一部分，支持中国维护国家主权和领土完整的努力。

刚果（布）外交部发表声明说，刚果（布）政府始终坚持一个中国原则，认为台湾是中国领土不可分割的一部分。刚果（布）尊重中方主权和领土完整，呼吁有关国家停止危害亚洲及世界和平的挑衅行为。

缅甸外交部发表声明说，缅方反对任何引发地区不稳定的挑衅行为，反对任何干涉别国内政的企图。缅方全力支持一个中国原则，重申台湾是中国不可分割的一部分。

埃及外交部发言人艾哈迈德·哈菲兹接受新华社记者采访时强调，埃及政府恪守一个中国原则以及联合国相关决议。

多米尼克外交部发表声明说，佩洛西窜访台湾地区严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重侵犯中国主权和领土完整。多方重申坚定支持一个中国原则，台湾问题纯属中国内政。

韩国、菲律宾、泰国、印度尼西亚、越南、马来西亚、埃塞俄比亚、马耳他、塞浦路斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、斐济等国也以发表声明、谈话等形式，重申坚持一个中国原则。

支持中方为捍卫国家主权和领土完整所作努力

坦桑尼亚外长穆拉穆拉表示，台湾问题是中国内政，干涉中国内政的挑衅行径将破坏台海地区稳定，不利于世界和平与发展。坦桑尼亚政府坚定支持一个中国原则，坚定支持中方捍卫国家主权和领土完整的努力。

津巴布韦新闻部长兼政府发言人莫妮卡·穆茨万古瓦发表声明说，佩洛西窜访台湾地区的行径具有挑衅性。津方完全支持中方立场，坚决反对任何国家以任何形式改变一个中国政策，呼吁美方停止煽动分裂。

几内亚比绍外长巴尔博萨表示，几比坚定奉行一个中国原则，充分理解中方在台湾问题上的原则立场。几比方愿重申，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分；台湾问题纯属中国内政，几比方支持中方为捍卫国家主权和领土完整所作努力。

布隆迪外交部常秘巴希卡科表示，一个中国原则是国际社会的普遍共识和国际关系基本准则。布政府始终坚定奉行一个中国政策，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。布方坚定支持中国为捍卫国家主权、领土完整所作的努力。

阿拉伯国家联盟副秘书长扎基重申，阿盟坚定奉行一个中国原则，支持中国捍卫国家主权和领土完整。

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