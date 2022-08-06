新华社金边8月5日电（记者吴长伟）当地时间2022年8月4日，国务委员兼外长王毅在金边出席东亚合作系列外长会期间应约会见新加坡外长维文。

双方对中新良好战略沟通和各层级密切互动感到满意，表示将继续保持高层交往，拓展互利合作，有序恢复航班，便利人员往来。

双方就台湾问题深入沟通。王毅全面阐述了台湾问题的历史经纬和真实现状，强调当前台海局势紧张的责任完全在美方，中国的反应合理正当。美方打着所谓“民主”幌子导演的这出闹剧，丝毫影响不了中国推进统一大业的步伐，“台独”脖子上的绞索只会越勒越紧。台湾问题事关中国主权和领土完整，在这一核心利益问题上，中方没有妥协退让的余地。针对当前台海局势，如果是非不分，主张息事宁人，无异于为虎作伥。纵容违反一中原则，破坏不干涉内政的国际关系准则，最终将损害各国自身的安全和长远利益，危害地区的和平稳定局面。世界上多数国家已明确发出坚持一个中国原则的正义之声。各国应深刻认识并高度警惕佩洛西窜访的严重性和危害性，坚决制止这种无法无天的单边霸凌，绝不能容许世界重回丛林法则，共同捍卫国际公平正义。

维文表示，一个中国政策是新方一以贯之的明确立场，不会有任何偏离，新方一贯明确反对“台独”，希望避免误判和意外，维护台海和平稳定。

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