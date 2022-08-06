新华社北京8月5日电 题：且看佩洛西的自私本色和险恶用心

新华社记者谢彬彬 郑汉根

美国国会众议长佩洛西日前不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区，在国际社会面前上演了一出彻头彻尾的闹剧。不顾对中美关系的损害，不顾对台海和平的危害，只顾自己的政治算计，佩洛西窜台将其自私、投机与伪善的丑陋面目暴露无遗。

世人看清了佩洛西的自私。她的窜访闹剧遭到包括不少美国媒体在内的国际舆论的抨击。明眼人都看得出来，佩洛西窜访不过是为了博眼球。眼下佩洛西本人及其所属民主党的民意支持处于低谷，中期选举形势十分不利。为了拉抬选情，全然不顾美国在双边关系中的郑重承诺和在全球事务中的责任义务。台湾《中时电子报》评论，佩洛西把台湾当成是民主党中期选举的筹码，“不顾台湾利益直接把台湾架在火炉上烤的用心着实险恶”。多家美国媒体认为，佩洛西的丈夫眼下卷入了股票内幕交易和酒驾车祸的丑闻，佩洛西试图通过窜访转移民众对其家人丑闻的关注。美国福克斯新闻网说，美国高层政客往往通过耍流氓的方式来满足其巨大虚荣心。佩洛西不顾反对执意窜访，除了将自己置于全球媒体的聚光灯下，有何益处？

世人看清了佩洛西的投机。佩洛西把准了美国政治生态中存在的一股“反共”“反华”逆流，将反华做成了一笔对自己收益丰厚的“政治生意”。在诸多涉华议题中，佩洛西都是“反华强硬派”，从呼吁时任总统布什拒绝出席北京2008年奥运会开幕式，到在美众议院推动通过涉藏问题反华决议案，再到呼吁抵制北京2022年冬奥会……佩洛西可谓“逢中必反”。在阻遏中国发展成为美国政坛“政治正确”的当下，佩洛西更是冲在前头，以期为自己赢得更多政治筹码。

令人大跌眼镜的是，窜访过程中，佩洛西老调重弹，再次打出令人生厌的“民主”“人权”旗号。作为美国政府的“第三号人物”，佩洛西还是先睁眼看看美国广大民众民主人权状况吧。从弗洛伊德之死、罗布小学枪击案和死于新冠肺炎疫情的100多万美国民众身上，人们看到的是佩洛西的虚伪和冷酷。从美军在伊拉克、叙利亚、阿富汗等国家的所作所为中，人们看到的是佩洛西之流所标榜的民主人权背后的血腥。人们不会忘记，佩洛西将反中乱港分子违反法治、制造暴乱的行径妄称为“美丽的风景线”。台湾民众对佩洛西的伪善是有清醒认识的。台湾“联合新闻网”发布的民调结果显示，63%的台湾网民明确表示不欢迎佩洛西窜访。

佩洛西是一个惯于政治表演、把政治当“生意”的无良政客。这样的美国政客不在少数，佩洛西只不过是自私、投机与伪善的“集大成者”。佩洛西满以为此次窜访中国台湾地区这场“政治秀”会成为自己从政生涯的“高光时刻”，殊不知世人早已将其定格为“跳梁小丑”。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)