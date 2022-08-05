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感受陕西新变化新成就 2022“一带一路”媒体合作论坛采访调研行在延安宝鸡安康采访

2022年08月05日15:55 |
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起点新闻客户端（陕西新闻联播）

2022“一带一路”媒体合作论坛采访调研行活动启动以来，采访团深入我省关中、陕南、陕北三线实地调研采访，沿途的所见所闻所感，让中外记者们深切感受到陕西在各个领域高质量发展的新变化、新成就。

延安是中国革命的圣地。今天，采访团的中外记者们走进延安革命纪念馆、桥沟鲁艺纪念馆、杨家岭革命旧址、延安文艺纪念馆等，听讲解，看展品，实地了解革命先辈们英勇无畏的奋斗史、创业史，亲身感受着艰苦奋斗、自力更生的延安精神。

陕西是中华民族和华夏文明的重要发祥地之一，“中国”二字最早就见于宝鸡出土的青铜器“何尊”。今天，采访团的中外记者们走进宝鸡青铜器博物馆，仔细了解跨越千年的周秦文化与历史兴衰。

西凤酒是我国凤香型白酒的典型代表，在中华名优白酒中风格独树一帜。采访团走进宝鸡凤翔，对西凤酒的酿造工艺、历史传承及发展进行了调研。

安康是我国南水北调中线工程和引汉济渭工程的核心水源涵养区，近年来，当地采用“网格化”管理体系，通过大数据、云计算、物联网等现代化技术，为当地水质安全提供了有效保障。部分采访团记者今天抵达安康，实地参观了南水北调环境应急处置中心和江南再生水厂。

【记者】李初晗,黄璞,李涛,牛冬冬

(责编：贾文婷、崔越)

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