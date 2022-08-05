李欣泽

8月4日，2022一带一路媒体合作论坛采访调研行活动中线采访团首先来到了宝鸡青铜器博物馆。

在这里，何尊是最引人注目的青铜器，其造型庄严厚重，纹饰精美，尊内底铸有铭文“宅兹中国”为“中国”一词最早的文字记载。

看到这里，人民日报海外版记者孙亚慧有感而发：“我感触特别深，因为青铜器有着历史的厚重感，看着它们我能感受到中华文明的源远流长，身为中华儿女的民族自豪感、自信心油然而生。作为一名外宣记者，我要讲好中国故事、陕西故事！”

离开宝鸡，采访团来到杨凌。杨凌示范区上合组织农业技术交流培训示范基地工作办公室副主任陈龙，向采访团介绍了上合组织农业技术交流培训示范基地取得的累累硕果以及杨凌在农作物育种、动物繁育、植物病虫害防治等方面的领先技术。大家记录、拍照，十分认真。

“2020年10月22日，上合组织农业技术交流培训示范基地在杨凌揭牌。针对上合组织国家农业发展需求，杨凌组建了现代农业发展研究院、国际联合实验室等10多个农业科研合作平台，定期举办现代农业发展研讨交流活动，推动实现成果共享，提升上合组织国家农业科技创新能力，加速推动我国农技装备、优良品种和农业服务‘走出去’。”陈龙介绍。

人民日报国际部主编高石说：“杨凌在现代农业方面的贡献非常大，是我国农业对外开放的重要窗口，我想在国际合作方面重点采访和报道。”

科技成果转化是高石关注的另一个问题。在杨凌凯瑞生物科技有限公司，西北农林科技大学动物医学院教授王晶钰介绍：“我们公司主要负责疫苗研发，主创团队成员均是来自于疫苗领域的专家教授。在成果转化方面，公司与复星安特金（成都）生物制药有限公司联合研发新冠肺炎、四价流感、老年带状疱疹等疫苗，也与其他公司共同研发猪圆环病毒3型疫苗、禽流感疫苗等。”

结束采访后，陕西广电融媒体集团新闻中心记者李涛说：“本次跟随采访团走进杨凌，让我再次感受到了这座城市在农业科技、国际合作、创新创业等方面的变化和发展。希望通过这次活动，我们能用文字和镜头讲好杨凌故事，让更多的人感受到杨凌现代农业科技的魅力。”

(来源：群众新闻)

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