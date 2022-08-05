叶琦

8月5日，铜川照金镇陈家坡迎来了一群“年轻”的访客。铜川市耀州区解放社区组织了12位小朋友来到陈家坡，上了特殊的一课。他们当中，最小的5岁，最大的11岁。

“这里的老房子虽然破旧，但我很喜欢。在这，我听到了很多红军老爷爷的故事。我知道，我们现在的好生活与这些老爷爷们息息相关。”5岁的小朋友左梓钰说到。

陈家坡会议旧址位于陕西省铜川市耀州区西北部照金镇北梁村陈家坡组，是著名的“陈家坡会议”所在地。2005年5月，被国家确定为全国100个青少年爱国主义教育基地之一。现为全国红军小学建设工程爱国主义教育基地、中国延安干部学院现场体验教学点、陕西省党史教育基地、陕西省干部教育培训现场教学点、铜川市爱国主义教育基地、铜川市干部教育培训现场教学点、照金干部学院现场教学点和铜川市耀州区干部教育培训现场教学点。迄今，已有16.5万余人次前来学习参观。

“陈家坡会议现出了坚定信念、顽强斗争，实事求是、独立自主，顾全大局、团结统一的革命精神和优良传统。这些孩子们是社区的小小志愿者，我们今天就是想让孩子们从小就能感受革命岁月，传承红色精神。”解放社区工作人员表示。

（图为《中国经济周刊》肖翊摄）

(责编：贾文婷、崔越)