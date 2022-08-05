央视网消息（记者 李雪莲）：8月4日，“2022一带一路媒体合作论坛采访调研行”走进位于陕西省关中平原中部的杨凌示范区。这里是我国农业对外开放的重要窗口，拥有全国唯一的农业特色自贸试验区、综合保税区，是中国四大科技展会之一“农高会”的举办地，上合组织农业技术交流培训示范基地所在地。

杨凌示范区成立以来，高质量建设“一带一路”现代农业国际合作中心、上海合作组织农业技术交流培训示范基地、中非现代农业技术交流示范和培训联合中心，全面扩大农业领域国际合作交流，为国家农业国际合作战略布局发挥了积极作用，为全球旱区农业发展贡献中国智慧、杨凌力量。

示范区不仅建成了一批国际合作交流平台，还成立丝绸之路葡萄酒科技创新联盟和国际联合苹果研究中心，每年定期举办国际葡萄与葡萄酒大会、世界苹果大会、小麦丰收节、奶山羊产业发展大会等行业盛会，为传播中国农业技术、推介农业品牌提供了重要平台。陕西苹果、猕猴桃、杨凌无花果、秦川牛肉、李华葡萄酒等在国际上产生品牌效应。农业科技示范推广实效进一步提升，为全球粮食安全贡献“中国方案”，向“一带一路”沿线国家示范“中国技术”，给发展中国家提供了“中国经验”。

西北农林科技大学非洲研究中心主任海江波介绍：“我们有69位专家先后到了非洲的不同国家，带着我们的技术去。我是26次，到过非洲的12个国家。我相信我们的技术会在非洲落地生根，为国家、为杨凌示范区的国际合作做出一份贡献，为国际合作战略发挥作用。”

2020年10月22日，上海合作组织农业技术交流培训示范基地在陕西杨凌正式揭牌。几年来，以“强机制、建平台、做示范、促合作”为主线，基地建设实现了从单边倡议到国际共识、从美好愿景到破茧成蝶的重大转变。

目前，基地建设已形成“中央决策、省部共建、多方聚力、杨凌探索”的良好工作机制。2022年6月8日，在农业农村部、外交部、上合组织秘书处的支持下，基地成功筹办了第12届金砖国家农业部长会议，并将于9月举办上合组织农业博览会。

上合组织国家农产品贸易服务平台全面建成，杨凌综合保税区（一期）正式通过海关总署验收。乌兹别克斯坦现代农业科技产业园、中哈农业创新园等境外园区推广种植面积3200亩，完成小麦、玉米、大豆、油菜、蔬菜等13大类110多个优良品种的品比试验和高效栽培技术集成与示范。同时，依托综合保税区引进了食品保税加工、合成医药提取加工等项目，推动陕西苹果、茶叶搭载中欧班列远销乌兹别克斯坦，招引京东商城俄罗斯国家馆落地杨凌，进口商品热销全国。

(责编：贾文婷、崔越)