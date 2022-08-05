叶琦

《黄河大合唱》传唱83年，中国近代史中鲜有一部大型音乐作品能够如此撼动心灵、振奋人心。这部激荡了几代人青春的经典乐章诞生于位于陕西延安的鲁迅艺术文学院。

鲁艺从战火中走来，是中国共产党在延安创办的第一所培养抗日文艺工作者和革命文艺人才的高等学府。从1938年4月至1945年11月，鲁艺培养学生两千余人，除了《黄河大合唱》，这里还诞生了《兄妹开荒》《白毛女》等一大批经典艺术作品，发挥了文艺在动员群众、组织群众、团结人民、打击敌人中的巨大作用。

抗日战争胜利后，文艺工作者带着延安形成的文艺观念和文艺经验，先后随军进入全国的主要城市，从事各项文艺工作。他们向种子一样撒遍了全国，并在全国各地生根、开花、结果，成为新中国文学艺术界的领导和坚强骨干，对新中国的文艺事业产生了重要而深远的影响。

近年来，陕西省、延安市依托鲁迅艺术文学院旧址启动了中国革命文艺家博物院项目，项目不仅是陕西省30个重大文化项目之一，也是延安市首批启动实施的十大革命旧址保护提升项目之一，分为核心遗址保护、延安文艺纪念馆、东山革命文艺家馆群、西山艺术实践体验基地、文化创意产业园、黄土精品民俗区、文化艺术教育研学培训基地七个区块，主要展示过去艰苦卓绝的岁月里革命文艺家战斗生活的历程和他们用文艺这个武器为中国革命做出的贡献，为延安红色文化旅游增添新的亮点。项目建成后，将成为延安时期革命文艺的研究中心、展示中心、交流中心和资料中心，成为新时期文艺工作者学习、采风和创作的重要基地。

如今的鲁艺文化园区成为了新时期文艺工作者学习、采风和创作的重要基地和美育基地。鲁艺文化园区将在习近平总书记的讲话和有关文物工作的批示指示精神的指引下，保护好革命文物，讲好延安故事，让鲁艺精神、延安精神代代相传！

（图为《中国经济周刊》肖翊摄）

(责编：贾文婷、崔越)