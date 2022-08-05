本报记者 原韬雄

位于宝鸡市的中铁宝桥集团有限公司，是专业制造钢桥梁、钢结构、铁路道岔、城市轨道交通设备等产品的大型国有企业。铁路道岔是优势产品之一，企业自1966年建成以来，累计生产铁路道岔30万组以上。

车间里机器轰鸣，闪电焊工段班组长何亮达正在争分夺秒焊接铁路道岔：“8月底，146组铁路道岔产品就要交付印度尼西亚。”

近年来，中铁宝桥狠抓科技创新，深耕国际市场。公司自主研制的道岔产品畅销30多个国家和地区，今年以来的海外订单较去年同期增长近4倍。

当地时间7月26日晚，距离宝鸡4000公里外的亚得里亚海小斯通湾海面上，克罗地亚佩列沙茨大桥正式通车。“该桥是中克共建‘一带一路’和中国—中东欧国家合作的标志性项目。我们克服了许多技术难题，圆满完成了81个梁段、1.8万吨的钢结构制作任务。”中铁宝桥集团佩列沙茨大桥项目总工程师孙蕾蕾说。

苏格兰昆斯费里大桥、中马友谊大桥……众多“一带一路”沿线的经济发展和民生工程，都有宝桥人忙碌的身影。“发扬工匠精神，着力技术创新，我们将继续努力，让‘宝桥制造’在‘一带一路’建设中作出更大贡献。”中铁宝桥党委副书记刘军说。

《 人民日报 》（ 2022年08月05日 12 版）

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