本报记者 管璇悦 马 原

头扎白羊肚手巾、腰系红绸带、身穿羊皮袄，延安市安塞区文化文物馆外，安塞腰鼓队的周志战和队友们动作豪迈，热情奔放。安塞腰鼓是传统民俗舞蹈，已有千年历史，2006年被列入首批国家级非物质文化遗产名录。如今，周志战每周都会到中小学开腰鼓课，很受孩子们欢迎。

走进安塞区文化文物馆，安塞剪纸非遗传承人余泽玲巧手翻飞，一只惟妙惟肖的镇宅狮子展现在眼前。56岁的余泽玲剪纸40多年，近年来致力于创新内容，从陕北民俗风情到民间神话故事，在她手中都能活灵活现地呈现。如今，余泽玲带了几十名徒弟，要将手艺传下去。

“安塞有很多非遗文化家族传承。”陕北说书艺人曹兆富的母亲曹殿香是剪纸、农民画的非遗传承人。“我初学艺时就想把陕北说书说到国外。”曹兆富说。2016年，他和4位陕北说书艺人到法国参加巴黎中国曲艺节，还捧回了奖杯。

安塞是文化和旅游部命名的中国民间艺术剪纸之乡、腰鼓之乡、绘画之乡、曲艺之乡，历史文化悠久、民间文化资源丰富。“我们每年定期办班，同时走进中小学、社区和乡镇，免费提供剪纸、腰鼓等培训服务。”安塞区文化文物馆馆长殷宇鹏说，“这些年，来研学的年轻人越来越多了。”

《 人民日报 》（ 2022年08月05日 12 版）

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