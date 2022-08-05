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非遗技艺有传人

本报记者  管璇悦  马  原
2022年08月05日08:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　头扎白羊肚手巾、腰系红绸带、身穿羊皮袄，延安市安塞区文化文物馆外，安塞腰鼓队的周志战和队友们动作豪迈，热情奔放。安塞腰鼓是传统民俗舞蹈，已有千年历史，2006年被列入首批国家级非物质文化遗产名录。如今，周志战每周都会到中小学开腰鼓课，很受孩子们欢迎。

　　走进安塞区文化文物馆，安塞剪纸非遗传承人余泽玲巧手翻飞，一只惟妙惟肖的镇宅狮子展现在眼前。56岁的余泽玲剪纸40多年，近年来致力于创新内容，从陕北民俗风情到民间神话故事，在她手中都能活灵活现地呈现。如今，余泽玲带了几十名徒弟，要将手艺传下去。

　　“安塞有很多非遗文化家族传承。”陕北说书艺人曹兆富的母亲曹殿香是剪纸、农民画的非遗传承人。“我初学艺时就想把陕北说书说到国外。”曹兆富说。2016年，他和4位陕北说书艺人到法国参加巴黎中国曲艺节，还捧回了奖杯。

　　安塞是文化和旅游部命名的中国民间艺术剪纸之乡、腰鼓之乡、绘画之乡、曲艺之乡，历史文化悠久、民间文化资源丰富。“我们每年定期办班，同时走进中小学、社区和乡镇，免费提供剪纸、腰鼓等培训服务。”安塞区文化文物馆馆长殷宇鹏说，“这些年，来研学的年轻人越来越多了。”


　　《 人民日报 》（ 2022年08月05日 12 版）

(责编：贾文婷、崔越)

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