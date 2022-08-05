本报记者 孙亚慧

秦岭南麓，汉中市留坝县火烧店镇，远山苍翠，风景如画。

眼下正是李彩云家民宿最红火的时候。二层小楼今年重新装修，青檐黛瓦、素雅洁净，7月以来8间客房天天住满。“民宿年收入能有十几万元，咱在家就有好营生！”李彩云说。

依托当地自然条件，火烧店镇建设包括稻田景观、乡村天文台、农耕文化体验园等在内的休闲娱乐区，构建以民宿度假为重头戏的原乡产业集群，打造秦岭秘境观光带……发展乡村旅游新招频出，让更多村民吃上“旅游饭”。

为盘活古镇、古村、古民居等乡村资源，满足当地民宿快速发展需求，留坝县去年提出用3年时间“培训百名管家、提升百家农家乐、新发展百家民宿、推动百人创业”的目标，扎实推进乡村旅游发展。

留坝县如今已有25家特色民宿投入运营。留坝县文旅局副局长梁玮琪说，“民宿管家”不仅是住宿管家，还客串起田园风光推荐人，带领游客徜徉乡间、了解物产风俗。

民宿产业的发展壮大，带动留坝全域旅游持续火热。2021年，全县累计接待游客497.17万人次，收入25.32亿元，以旅游为主的三产服务业占全县生产总值的比重达到58%。昔日只在盛夏才游客熙攘的留坝县，如今春可赏花、秋可观叶、冬可滑雪，正发展成为全季旅游地。

《 人民日报 》（ 2022年08月05日 12 版）

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