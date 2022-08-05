本报记者 王海林 管璇悦

夏日的洛川塬上，层林叠翠，山地苹果挂满枝头。

除草、追肥、拉枝……延安市洛川县永乡镇堡子头村，60岁的杜民子正在果园里忙碌。几年前，在技术人员的指导下，他栽上30亩矮化密植果树，去年亩产量4000多公斤。“相比传统的果树，新品种成形早、挂果早、经济效益高，我打算未来3年把120亩果树全换成矮化密植品种。”

据洛川县苹果生产技术推广服务中心党支部书记屈军涛介绍，自2018年推行至今，洛川县已累计建设苹果矮化密植基地12.1万亩。

产量上去了，销售怎么跟上？县里的“网络达人”张永亮在直播间里给出答案：“今天的苹果已经装箱发货了！”网名为“洛川苹果大叔”的他在短视频平台直播带货，让手机成了“新农具”，正是科技赋能乡村产业振兴的一个缩影。

近年来，洛川县政府把“洛川苹果”作为主打品牌，全力发展当地电商产业，线上线下转型升级。截至2021年底，全县培育电商企业700余家，建立网上销售店3600余家、微店5000多家，苹果产业总产值达110亿元，果农人均可支配收入达1.59万元。

从最初的200株苹果树苗到如今的53万亩苹果林，沙窝窝里的“柴棒棒”成了致富路上的“金果果”。

《 人民日报 》（ 2022年08月05日 12 版）

(责编：贾文婷、崔越)