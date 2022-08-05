本报记者 李 舫 任成琦 史鹏飞 高 炳

陕西省渭南市富平县山臻柿子种植专业合作社，工人在挂晾成熟的柿子，制作柿饼。

彭一鹏摄（影像中国）

陕西省延安市安塞区文化文物馆，80后农民画艺人李夏瑶在绘制农民画。

中国经济周刊记者 肖 翊摄

8月3日，陕西省商洛市柞水县朱家湾村，游客在终南山寨观光。

本报记者 吴 凯摄

8月3日，陕西省宝鸡市吉利汽车宝鸡制造基地，车辆部件运输线在作业中。

人民网记者 张力洋摄

陕西省渭南市大荔县小坡村的冬枣大棚。

本报记者 刘发为摄

秦东大地，沃野千里。秦巴山区，峻岭逶迤。

近日，2022“一带一路”媒体合作论坛采访调研组走进陕西省渭南、商洛、安康等地，探访陕南山水间的幸福生活。果业种植、乡村旅游、搬迁扶持……各地资源禀赋、发展路径不同，但所到之处相通相融的，是群众脸上洋溢的笑容。

让农业强起来、农村美起来、农民富起来。陕西干部群众用满满的干劲、勤劳的汗水，浇灌出扎扎实实的获得感。

“种”下致富希望

伴着阵阵果香，调研组记者来到渭南市大荔县小坡村的大棚里，一棵棵冬枣树上挂满了簇簇绿果，压弯了枝头。

“我和亲戚朋友一道，承包了70多亩冬枣。”枣农朱宏涛掰着手指算起账来，“按近来的行情，每斤冬枣能卖近10元，粗略估计，今年纯收入几十万元没问题。”

冬枣是小坡村民的“幸福果”，推动了村里人均收入从20年前的不到1000元，增至如今的2.5万元以上。

搁以前，“连做梦都不敢想”。小坡村地处黄河岸边，过去被河水漫灌后，不少地方成了盐碱地，许多田地都撂荒了。“种一葫芦收半瓢，不值！”

怎么办？幸福生活只能靠奋斗。村党支部书记薛安全带领大家，因地制宜种植耐盐碱的枣树。大伙儿引洛下滩，修成18公里水渠，让枣树喝上“甜水”。

“枣树长在大棚里，挂果后还要盖棉被。”薛安全说，在专家指导下，村民不断改良技术，冬枣上市时间也提到了5月中下旬。冬枣变“夏枣”，身价倍增。行情最好的时候，远销至“一带一路”沿线的中东地区。

“近年来，小坡村里青壮年越来越多。”薛安全说，有的年轻人成了专业技术工，“除了管理自家枣园，还去别家园子里帮忙，一年又多挣好几万元。”

加快棚体升级改造、打造冬枣小镇、网络直播带货……如今，种植面积1.5万亩、年产值1.2亿元的小坡村，成了十里八乡的标杆。像这样的“亿元村”，大荔县还有11个。目前，全县冬枣种植面积达42万亩，总产量50万吨，年产值突破50亿元。薛安全计划着，再扩大数千亩钢架棉被大棚，“力争让全村冬枣总产值突破2亿元”。

近年来，陕西深化果业强省战略，坚持把果业发展作为强化县域经济、促进农民增收的重要途径。2021年，陕西果业增加值660亿元，比上年增加70亿元。

“游”出美丽经济

重峦叠嶂，苍翠欲滴。跟随夏日阳光，调研组记者走进终南山寨。

终南山寨地处商洛市柞水县朱家湾村西沟峡，山石铺路、砖石筑墙，有“老屋珍藏馆、山居大观园”之称。凭着山水美景，这里的乡村旅游日渐红火。

放眼山寨，建筑形态以“秦岭老宅”为主，凝重拙朴。一砖一瓦、一草一木，都与居民生产生活用具有机融合。“让人既能欣赏自然之美，又能感受浓浓乡情。”朱家湾村党支部书记毛家锋说。

特色旅游，富民兴业。山寨中，专门为村民修建了一批青砖灰瓦的传统住宅，名为“佬林客栈”。“经过培训，我们开办了农家乐、民宿。自主创业，户均年增收5万多元。”佬林客栈梅华堂业主陈道凤说。

不远处的山寨老街，年过六旬的蔡定顺夫妻俩开了一家糍粑店。自己打制的土豆糍粑，成为街上的畅销小吃。“大碗15元、小碗10元。”蔡定顺的妻子说，“生意好的时候，一天能收1000多元。”

记者此前曾采访过豆腐坊老板杨传红。再访故人，邻居笑言：“老杨不在家。卖豆腐挣了钱，这阵子旅游去了。”

探索乡村游，走上致富路。行走朱家湾，土墙柴门、篱笆田垄、青山古树、本色民居，浑然一体。

“游客选择民宿，不光是休闲放松，也是想体验当地的人文景观、风土人情。”毛家锋说，“我们‘就地取材’，用原有建筑方式，将独特的乡村韵味浸入民宿细节。”

在调研组成员、古巴籍媒体人亚瑟夫看来，朱家湾村整理闲置房屋，与运营企业合作，以租赁形式打造个性化、订制式特色民宿，既丰富了游客体验，又增加了村民收入，“这样的乡村发展很有启发性，值得很多‘一带一路’沿线国家和地区共同借鉴。”

如今，朱家湾村的乡村旅游还多了运动休闲元素——滑索过涧、荡绳过河、高空漂流……活动越发丰富多彩。

纵观三秦大地，“发展休闲农业、乡村旅游，促进农村一二三产业深度融合”已成为重要的发展目标。如今，越来越多村庄持续发力，做优做强乡村旅游，让老百姓乐享“美丽经济”。

“搬”进幸福生活

穿过崇山峻岭，调研组记者来到秦巴山区深处的安康市平利县老县镇锦屏社区，一排排灰白相间的安置楼映入眼帘。

平利县康士利玩具有限公司车间内，35岁的汪敏正操作缝纫机，动作敏捷又干练。“今天的任务是给玩具熊缝耳朵，熟练工10秒钟就能做一件。”汪敏手里活计不停，“社区工厂按件计酬，每月能挣2500元。”

汪敏老家在东河村，谷狭沟深。“那会儿住山上，走到最近的公路，也要半个多小时。”说起过去她连连摇头，“日用品全靠竹篓背，吃水全靠扁担挑。这些都不算啥，娃娃上学最难。”

2017年易地扶贫搬迁后，汪敏一家告别山上老屋，搬进锦屏社区三室一厅的新房子，宽敞又明亮。附近的社区工厂招工，她应聘上岗，几年下来已成熟练工。“家门口上班，照顾老人、娃娃不耽误。儿子上学就在镇子上，非常方便。”

漫步锦屏社区，楼房排列齐整，道路平坦整洁，超市、学校、医院、公交站等设施一应俱全。4家社区工厂里，200多名居民加工毛绒玩具、制作电子元件，“楼上居住，楼下上班”，就近增收，就近致富。

社区里如今还开了“安心菜园”，每个搬迁户可种一分地，吃菜不花钱。“今年，我种了辣椒、茄子、韭菜、四季豆……”菜篮满满，汪敏满心欢喜。“不光是小菜园，我们还从小库房、小管家、小餐厅等‘十小工程’入手，优化公共服务，让大家拥有实实在在的幸福感。”锦屏社区党支部书记江慧丽说。

去年至今，陕西扎实推进易地搬迁后续扶持工作，全省2116个易地搬迁安置点实现社区服务场所全覆盖。“我们将继续努力，做好易地扶贫搬迁‘后半篇文章’，让搬迁群众安居乐业。”陕西省乡村振兴局相关负责人说。

《 人民日报 》（ 2022年08月05日 12 版）

(责编：贾文婷、崔越)